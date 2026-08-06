Владимир Жарков заключил новый контракт с челябинским «Трактором»

Владимир Жарков. Фото: ХК «Трактор»

Нападающий Владимир Жарков останется в челябинском хоккейном клубе «Трактор». Как сообщили в пресс-службе клуба, спортсмен заключил с «Трактором» одностороннее соглашение до конца сезона 2026/2027.

38-летний Жарков – уроженец Павловского Посада. Он играл в «ЦСКА Москва», «Нью-Джерси Девилз», «Салавате Юлаеве» и «Авангарде». В «Трактор» перешел в сезоне 2023/2024. В составе челябинской команды выходил на лед 184 раза и набрал в Лиге 28 очков.

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