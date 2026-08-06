В Челябинске 6 августа задерживаются авиарейсы в Сочи

Аэропорт Сочи временно не работает Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В аэропорту Челябинска 6 августа задерживаются рейсы из Сочи и обратно.

Прибытие одного самолета перенесли с 5:15 на 11:20. Посадку второго отложили с 14:45 до 20:15.

Первый авиарейс «Челябинск-Сочи» должен был состояться в 5:55. Но вылет теперь намечен на 12:10.

Второй рейс на курорт вместо 15:45 рассчитывают отправить в 21:15.

Аэропорт Сочи в четверг временно не принимает и не отправляет самолеты. Он прервал работу по распоряжению Росавиации для обеспечения безопасности.

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