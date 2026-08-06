В столице и в отсутствие обвиняемого: Михаила Юревича будут судить за взяточничество

Михаил Юревич, по всей вероятности, находится за границей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Тверской райсуд Москвы поступило уголовное дело бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича и его бывшего советника Александра Москалюка.

Как сообщает Pchela.news, рассматривать дело будет судья Марина Багрова. Дата первого заседания пока не определена.

Юревича обвиняют в получении двух взяток и незаконном хранении оружия, а Москалюка – в посредничестве при передаче взяток. По версии следствия, преступления совершили в 2010-2014 годах. Деньги – в общей сложности 3,2 млрд рублей - Михаилу Юревичу преподнесли в Москве и Челябинске представители дорожных подрядчиков. В ответ губернатор должен был «помочь» бизнесменам с контрактами.

О передаче дела в суд Следственный комитет объявил еще в марте. Первоначально это был Центральный райсуд Челябинска. Однако судья Полина Евсеева отправила материалы по подсудности в Москву. Прокуратура пыталась оспорить это решение и добиться рассмотрения дела на Южном Урале. Но областной суд не поддержал требования надзорного ведомства. В итоге судить Юревича будут все же в столице. Если не произойдет каких-нибудь непредвиденных событий, процесс придется проводить заочно: и Юревич, и Москалюк находятся в международном розыске.

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