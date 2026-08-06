Собрали череп заново: врачи поставили на ноги мужчину после страшного ДТП

Фото: Егор ИВЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ханты-Мансийске ХМАО Югры врачи спасли пациента, который в результате ДТП получил серьезную травму черепа. Мужчину из Урая доставили в окружную больницу санавиацией в состоянии комы. У него были диагностированы множественные переломы черепа. Такие повреждения обычно считаются смертельными, но хирургам удалось сохранить пациенту жизнь.

Как сообщает ugra-tv.ru, лечение проходило в несколько этапов. Сначала нейрохирурги провели четырехчасовую операцию — удалили осколки костей, гематомы и остановили кровотечение. Как только состояние стабилизировалось, началась ранняя реабилитация. Постепенно мужчина научился снова ходить, а зрение удалось сохранить.

Через четыре месяца врачи закрыли дефект черепа с помощью современных полимерных имплантов. Сейчас пациент выписан и возвращается к обычной жизни.

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