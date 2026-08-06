Теперь в составе сборной: ветеран СВО после потери ноги профессионально занялся следж-хоккеем

Фото: informugra.ru.

Ветеран специальной военной операции из Мегиона Глеб Дильмухаметов вошел в основной состав сборной Югры по следж-хоккею. Он потерял ногу в августе 2023 года под Работино, когда его группа попала под артиллерийский обстрел. Тогда же была сломана рука в двух местах. Полгода мужчина не вставал, но смог восстановиться и найти себя в спорте.

Поворотным моментом стал мастер-класс по следж-хоккею в рамках проекта «Герои нашего времени». Глеб попробовал покататься, и тренер пригласил его в команду. Сейчас он уже в сборной региона.

— После ранения мне не хватало адреналина и преодоления своих возможностей. Я это нашел в следж-хоккее, — цитирует спортсмена издание informugra.ru.

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