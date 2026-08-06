«Великий чайный путь»: делегация из Китая посетит семь российских городов для создания нового турмаршрута

Фото: permkrai.ru

Китайские туроператоры и журналисты посетили город Пермь. Делегация из 16 человек стала участником международного ознакомительного тура «Великий чайный путь». Гости оценили туристический потенциал города и края в рамках подготовки будущего железнодорожного маршрута между Россией и Китаем.

Путешествие проходит через семь российских городов: Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Пермь и Москву. В XVIII–XIX веках по этим территориям пролегали торговые пути, по которым караваны доставляли товары из Азии в Европу. Для Прикамья маршрут имеет историческое значение: в XIX веке Кунгур был чайной столицей России благодаря купцам Губкину, Кузнецову и Грибушину, пишет Пермское издание Business Class.

— В последнее время китайские туристы стремятся побывать в России, увидеть ее достопримечательности и познакомиться с культурой. После завершения поездки мы будем рассказывать о нашем близком соседе, укреплять связи и содействовать развитию туризма, — цитирует участницу проекта «Великий чайный путь» Канг Ки пресс-служба губернатора и правительства Пермского края.

В Перми для гостей провели обзорную экскурсию по городу, угостили авторскими напитками и блюдами коми-пермяцкой кухни. Также делегация побывала у арт-объекта «Счастье не за горами» и посетила другие популярные у туристов локации.

За 11 дней участники тура преодолеют около 5,6 тыс. километров. Главная цель проекта — к 2027 году создать новый железнодорожный маршрут для китайских туристов. Во время поездки представители турбизнеса и СМИ знакомятся с достопримечательностями, оценивают инфраструктуру и уровень сервиса в российских городах.

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