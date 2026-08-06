«Мам, я живой»: женщина, потерявшая сына на СВО, стала мамой для сотен бойцов

Фото: Hornews.com.

Татьяна Соколова из Челябинской области возит гуманитарную помощь на передовую, заезжает в госпитали и называет солдат своими сыновьями. Своего родного сына Данила она потеряла в июне 2023 года — он героически погиб во время украинского контрнаступления. После его гибели женщина открыла свой фонд и продолжает дело, которое они начинали вместе.

Помогать бойцам Татьяна и Данил начали еще в 2016 году, в первую донбасскую кампанию. Тогда они собирали деньги с друзьями и отправляли гуманитарку ополченцам. После начала СВО Данил, несмотря на проблемы со здоровьем, ушел добровольцем в подразделение «Ак Барс».

— Упертый. Если решил — значит, сделал. Я не могла остаться в стороне. Там сын, надо помогать, — рассказывает Татьяна журналистам Hornews.com.

Первая поездка Татьяны в зону СВО состоялась в апреле 2023 года. Она везла гуманитарку в подразделение сына — всего в двух километрах от линии боевого соприкосновения.

— Если б я знала, куда мы поехали, может, и не решилась бы.

Спустя два месяца Данил погиб. За день до гибели он успел позвонить матери — сообщил о тяжелых боях. После смерти сына Татьяна не ушла в себя. Вместе с волонтерами женщина возит продукты, медикаменты, строительные материалы, одежду для госпиталей. Самое дорогое для нее — утренние сообщения от бойцов:

— Когда они мне утром пишут: «Мам, я живой» — вот это дорогого стоит. Для меня это чувство, что у меня есть дети, наверное, самое важное. Я не могу предать дело Данила и не могу предать тех пацанов, которые там.

Фонд принимает любую помощь, даже плитку шоколада или банку солений. Обратиться можно через группу в соцсетях — Татьяна отвечает лично.

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