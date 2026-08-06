В Магнитогорске неизвестные напали на помощника кандидата в Госдуму и отобрали собранные подписи

Станислав Наумов. Фото: duma.gov.ru

В Магнитогорске Челябинской области напали на сборщика подписей кандидата-самовыдвиженца Станислава Наумова. Молодой человек по имени Роман сейчас находится в реанимации, правоохранители ведут расследование.

– Жизнь Роману спасли. Он сейчас в реанимации, – рассказал в соцсетях Станислав Наумов.

По его словам, после нападения пропали все подписи, которые сборщик вез в штаб. Их удалось собрать 1400 штук. Политик объявил награду в 1 млн рублей за информацию об их местонахождении.

В связи с нападением Наумов обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и председателю ЦИК Элле Памфиловой.

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