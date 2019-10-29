В Челябинске прошли соревнования для собак «Лохматый чемпион-2019»
«Лохматый чемпион-2019»
«Лохматый чемпион-2019»
«Лохматый чемпион-2019»
«Лохматый чемпион-2019»
«Лохматый чемпион-2019»
«Лохматый чемпион-2019»
«Лохматый чемпион-2019»
«Лохматый чемпион-2019»
«Лохматый чемпион-2019»
«Лохматый чемпион-2019»
«Лохматый чемпион-2019»
«Лохматый чемпион-2019»
«Лохматый чемпион-2019»
«Лохматый чемпион-2019»
«Лохматый чемпион-2019»
«Лохматый чемпион-2019»
«Лохматый чемпион-2019»
«Лохматый чемпион-2019»
«Лохматый чемпион-2019»
«Лохматый чемпион-2019»
«Лохматый чемпион-2019»
«Лохматый чемпион-2019»
«Лохматый чемпион-2019»
«Лохматый чемпион-2019»
«Лохматый чемпион-2019»
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