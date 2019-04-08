Можно ли предвидеть сердечный приступ
О здоровье сердца рассказывают специалисты сети учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» — «РЖД-Медицина» Сергей Нетисанов и Константин Киреев
Можно ли предвидеть сердечный приступ
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— Что входит в обязательную проверку здоровья чек-ап?
— Как работают челябинские кардиохирурги?
— Можно ли предвидеть сердечный приступ?
На эти и другие вопросы в прямом эфире ответят специалисты сети учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» — «РЖД-Медицина» Сергей Нетисанов и Константин Киреев.