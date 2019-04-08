СЕГОДНЯ 12:21 2019-04-08T12:21:03+03:00

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Можно ли предвидеть сердечный приступ 00:00 00:00

— Что входит в обязательную проверку здоровья чек-ап?

— Как работают челябинские кардиохирурги?

— Можно ли предвидеть сердечный приступ?

На эти и другие вопросы в прямом эфире ответят специалисты сети учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» — «РЖД-Медицина» Сергей Нетисанов и Константин Киреев.