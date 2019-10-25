В Челябинске студенты готовятся к участию в олимпиаде «Я — профессионал»

СЕГОДНЯ 15:38 2019-10-25T16:38:45+03:00

Aa

Валерия Касамара на радио Комсомольская правда Челябинск 00:00 00:00

В Южно-Уральском государственном университете прошел круглый стол с участием руководителя олимпиады «Я — профессионал» Валерии Касамара и министра образования Челябинской области Александра Кузнецова.

На встрече они рассказали о способах поддержки талантливой молодежи и возможностях, которая дает им в этом олимпиада «Я — профессионал». Это — один из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей», который реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Александр Кузнецов:

— Результаты исследований, которые проводит Министерство образования Челябинской области показывает, что участие студентов в олимпиадах и конкурсах прямым образом коррелирует с качеством образования в тех вузах, где они учатся. Олимпиада студентов «Я — профессионал» — это кирпич в здание личностного роста студента. Участие в олимпиаде способствует профессиональному и академическому развитию студентов и вузов региона.

Студенты региона уже третий год подряд проявляют высокий интерес к олимпиаде «Я — профессионал». Так за первые недели регистрации на новый сезон они подали уже более 3 тысяч заявок на участие.

Валерия Касамара:

— Мы неслучайно решили провести презентацию проекта именно в Челябинске. Результаты двух сезонов показали, что в регионе очень хороший уровень подготовки студентов. Почти половина участников финального этапа стали дипломантами и смогли получить те бонусы, которые предоставляет олимпиада. Это хороший показатель. Но вместе с тем мы поняли, что многим ребятам не хватило мотивации. Поэтому наша задача и задача вузов — замотивировать их, чтобы они понимали, что олимпиада предоставляет реальные возможности для профессионального развития.

КСТАТИ

Нововведения третьего сезона позволят привлечь большее число участников и помогут им продемонстрировать свой профессиональный уровень. Олимпиада проходит по 68 направлениям — от медицины и здравоохранения до компьютерных и инженерных наук. Южно-Уральский государственный университет выступает вузом-соорганизатором по восьми направлениям.

До 18 ноября все российские студенты смогут зарегистрироваться для участия в олимпиаде на сайте проекта. 22 ноября стартует отборочный онлайн-этап состязаний.