Астрологи говорят, что настоящий новый год начинается не 1 января. Фото: Юлия Пыхалова, Алексей Булатов, Михаил Фролов, Павел Мартинчик

Уходящий год Крысы был, мягко говоря, сложным. И всем нам не хочется переносить невзгоды в наступающий 2021-й. Поэтому остро встает вопрос — как встретить год Белого быка и не рассердить его? Астрологи рассказали, что поставить на стол и как привлечь деньги.

31 декабря — просто расслабьтесь

Для начала стоит выдохнуть. По китайскому календарю год Быка наступит только в феврале, а по славянскому вообще в марте. Поэтому сильно привязываться к знакам и ритуалам 31 декабря астрологи не советуют.

— Потерпеть нужно совсем немного. В феврале-марте будет переходный период, а потом станет легче, — уверен мануальный корректор, астропсихолог, биоэнергокорректор Тимофей Добродеев. — Но опять же уходящий год был годом Крысы, а с чем она у нас ассоциируется? С грязью, заразой. Это мы и получили. Но с другой стороны, крыса это еще выживаемость и плодовитость. Посмотрите, какую поддержку от государства получили семьи в этом году? Многие женщины, которые сомневались, рожать ли в условиях пандемии, приняли положительное решение.

Наступающий год Белого Быка обещает быть спокойным и размеренным Фото: Павел МАРТИНЧИК

По его словам, в год Быка будет намного лучше, так как это животное спокойное, символ изобилия и плодородия. А еще — бык нетороплив. Поэтому стоит запастись терпением, ловить дзен, как говорится.

Что на столе, что в голове

Беспокоиться о том, что будет на столе, тоже не стоит. Как уже озвучили эксперты, год наступит только в феврале и отказываться от любимых блюд из говядины — странно.

— Сказать, что обязательно нужно исключить блюда из говядины из новогоднего меню, нельзя. Все зависит от ваших установок и представлений. Конечно, если вы свято верите, что бык расстроится, замените мясо на говяжий язык, добавьте больше зелени и овощей, салаты. Это всегда полезно для восстановления энергетики и вибраций, — говорит Тимофей Добродеев.

Поставьте на новогодний стол больше овощей и зелени Фото: Алексей БУЛАТОВ

То же самое с красным цветом в одежде. Бык, кстати, вообще не различает цвета и на красный не реагирует. Его раздражает суетливость и резкие движения.

— Мы во многом программируем себя, — добавляет нумеролог, таролог, психолог, астролог Ксения Куличихина. — Считаем, если правильно встретить Новый год, то больше ничего не придется делать и счастье нагрянет само. Это не совсем так, нужно влиять на свое мышление, предпринимать шаги для исправления ситуации.

Когда у человека начинается новый год

Вообще, говорят эксперты, у каждого человека новый год начинается в разные даты — в момент рождения.

— Это самое энергетически сильное время для человека. В день рождения Солнце возвращается в ту самую точку, где находилось в момент вашего появления на свет. Включается соляр — ваша астрологическая программа на год. Этот день может совпасть с днем рождения, а может отличаться — плюс-минус один день. За точным расчетом лучше обратиться к астрологу. В секунду наступления личного нового года обязательно загадывайте желание. Следующие 12 дней очень важны, их нужно проживать максимально активно, посвящая каждый день какой-либо сфере своей жизни: себе, финансам, друзьям, семье, работе и пр., — рассказывает практикующий астролог, эксперт по деловой астрологии и бизнес-консультированию Евгения Ямщикова.

Притягиваем деньги и строим планы на восходящую Луну

Все ритуалы эксперты советуют совершать на восходящую Луну. Речь здесь идет, конечно, не о стрижке. Жить по лунному календарю советуют лишь тем, кто сильно зависим от ее изменений. Но общие рекомендации все же есть. Например, с 30 ноября до 14 декабря 2020 года был коридор затмений — время, когда сильно обострялись все конфликты. В эти дни самой лучшей позицией было — расслабиться, очищать тело и мозг от негатива. С 15 декабря по 29 декабря — время восходящей Луны.

— Это самое подходящее время, чтобы выстраивать четкие шаги по достижению своих целей, — говорит Тимофей Добродеев. — Для финансового благополучия можно принять денежную ванну. Конечно, лучше всего делать это в 12 дней после дня рождения, но можно и сейчас.

Все ритуалы на привлечение денег и счастья астрологи советуют проводить на растущую луну Фото: Михаил ФРОЛОВ

Чтобы приготовить денежную ванну, возьмите пучок петрушки, покрошите ее в банку, добавьте ложку корицы и залейте кипятком. Когда отвар настоится, добавьте его в ванну с водой. Туда же бросьте восемь пятирублевых монет. Принимайте денежную ванну ровно 8 минут, приговаривая: «Деньги идут ко мне рекой и навсегда остаются со мной».

Петрушка и мята, по словам Тимофея Добродеева, считаются денежными травами. Как добавила Ксения Куличихина, восполнить «дыры» в энергетическом теле могут и эфирные масла.

— Улучшить финансовое состояние помогут мята, ладан пачули, кедр, базилик, их тоже можно добавлять в ванну. Только будьте осторожны: натуральные масла могут оставить ожоги, их лучше смешивать с молоком, йогуртом, солью, — говорит Ксения Куличихина. — И помните, такие масла — это мужская энергия. Поэтому постарайтесь не допустить перекоса.

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