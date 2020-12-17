Новый год уже не тот: в Челябинске бум на подарочные пряники-антисептики и маски со стразами

Сладкие «наборы ковидника», маски со стразами и бородой, украшения с коронавирусом - чего не только не придумали мастерицы.

Этот Новый год обещает быть не таким ярким из-за коронавируса — без шумных вечеринок и толп в ледовом городке. Но давайте не будем грустить и посмотрим на все происходящее с юмором! Мы собрали для вас подборку новогодних вещиц, которые изменила новая реальность. Какие-то, кстати, можно купить не только себе, но и положить кому-нибудь под елку — на память о «коронакризисе».

МАСКИ — ШОУ

В защитной маске тоже можно блистать в новогоднюю ночь. В челябинских пабликах продают маски-сеточки со стразами. Вирус такая повязка вряд ли «отобьет», но если под нее надеть надежную медицинскую маску, — вполне возможно.

— Свадьбы, юбилеи, корпоративы — женщина всегда должна выглядеть потрясающе! Эффектная, сверкающая маска поможет оставаться королевой в любой ситуации. Маска прозрачная, дышащая. Можно носить как самостоятельно — в местах требующих того, или поверх медицинской маски с целью украшения, — описывает продавец свой товар.

Фото: vk.com/Anna Gold

Для людей с юмором швея Екатерина Карпова сшила маски с бородой Деда Мороза. Екатерина говорит, такие сгодятся и тем, кто просто хочет аксессуар с новогодней атмосферой, и тем, кто работает аниматором. Не исключено, что Дедов Морозов в этом году тоже обяжут носить защитные маски. Также Екатерина изготавливает маски с новогодними вышивками: оленями, елками, шариками.

Стоимость оригинальных масок с бородой, а также масок с вышивками — 100 рублей.

Фото: Екатерина Карпова

Вообще выбор новогодних масок очень большой. Например, челябинцам предлагают вот такие маски со снежинками, косичками и елочками.

— Многие берут такие маски коллегам и друзьям вместо открыток, — рассказала КП-Челябинск мастерица Татьяна Подушкина.

Стоимость таких масок — от 80 рублей.

Фото: Татьяна Подушкина

ПРЯНИКИ-АНТИСЕПТИКИ

Рождественских пряников тоже коснулся апгрейд. Кондитеры продают сладкие «наборы ковидника». Имбирные человечки в масках из глазури пользуются спросом, как и пряники с рисунками антисептиков, перчаток и масок.

— Это мой четвертый Новый год, когда я создаю пряники на заказ. И каждый год хочется придумать что-то интересное, помимо «стандартных» наборов с символом года. А этот год у нас итак много чем отличается, поэтому особо не пришлось фантазировать. Достаточно было взять те самые вещи, без которых уже и из дома выйти нельзя. Что интересно, среди заказчиков мнения разделились. Были и те, кто поддержал идею и проникся нашим добрым юмором к происходящему, и те, кто ее совсем не принял, захотел поскорее забыть этот год со всеми его составляющими. Но как бы ни было, наши пряники все равно самые популярные среди прочих сладостей, а именно этот набор привлекает большее внимание покупателей, — рассказала кондитер Виктория Шмик.

Стоимость пряника в маске от 100 руб., а набор обойдется в 350-750 руб.

Фото: instagram.com/svoimi_rukami_chel

СНЕГОВИКИ В МАСКАХ

Пандемия ввела новый тренд на снеговиков в Челябинске. Вместо улыбки из угольков на снежном коме теперь — маска. «Защищенных» от вируса снежных человечков челябинцы начали лепить еще в октябре. Тогда снеговиков в СИЗах можно было встретить едва ли не в каждом районе города.

Фото: vk.com

Снеговиков в масках налепили и на ежегодной благотворительной акции «Снеговики-добряки» в поддержку тяжелобольных детей.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ИГРУШКИ В МАСКАХ И УКРАШЕННЫЕ САНИТАЙЗЕРЫ

В челябинской творческой мастерской придумали оригинальные елочные игрушки с коронавирусной тематикой. Сделать такие можно своими руками — отличный досуг для вечера с семьей.

— Игрушки на елку в масках, украшенные санитайзеры для рук и просто сладкие угощения будут очень актуальны в качестве подарка к новому 2021 году! Все материалы доступны и можно приобрести в любом магазине рукоделия или канцтоваров. В примерах этих подарков использованы материалы: фетр, фоамиран, крафтовая бумага, ножницы, горячий клей, — говорит Екатерина Ахмадуллина, руководитель выездной творческой мастерской «Островок рукоделия 74».

Фото: Екатерина Ахмадуллина

Еще Екатерина предлагает «нарядить» антисептики, получится тоже очень необычно.

Фото: Екатерина Ахмадуллина

Упаковку для подарка тоже можно сделать интереснее, добавив вот такой антиковидный значок.

Фото: Екатерина Ахмадуллина

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru