В новогодней афише даже есть дискотека на льду. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Управление культуры челябинской мэрии обнародовало новогоднюю афишу. В нее вошли несколько десятков постановок в городских театрах, праздничные мероприятия в библиотеках, клубах, детских школах искусств и парках. Некоторые из них с платным входом. Рассказываем, куда можно сходить всей семьей.

В театрах — новогодние спектакли

Самая обширная новогодняя программа представлена в городских театрах Челябинска: в кино-театральном объединении «Кировец», кинотеатре имени Пушкина и Новом художественном театре. В афише — 16 спектаклей, на которые можно сходить всей семьей с 19 декабря по 10 января.

Так, в «Кировце» на проспекте Ленина, 5 для самых маленьких зрителей (возрастной ценз — 0+) и их родителей покажут спектакли «Снегурушка и Морозко», «Рукавичка», «Рождественская звезда» и «Аленький цветочек». Для детей старше 6 лет — «Щелкунчик», «Как Емеля щуку изловил», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Путешествие «Голубой стрелы», «Маленький принц», «Новогодняя история игрушек», «Серебряное копытце» и «Каменный цветок». Уточнить расписание постановок можно на сайте управления культуры, стоимость билетов — по телефону: +7 (351) 775-22-28.

В Новом художественном театре на проспекте Ленина, 19 для челябинцев приготовили спектакли «Путеводная звезда» (6+), «Сказка об Ивашке Белой рубашке» (0+) и «Рождество в доме Купьелло» (16+). Телефон кассы театра: +7 (351) 775-44-50.

В кинотеатре имени Пушкина (улица Пушкина, 64) зрителей ждут в декабре и январе на спектакль «Spocky Noki» (6+). Вход платный, цену билета можно уточнить по телефону: +7 (351) 263-42-24.

В парках — конкурсы и дискотека на льду

Пока в новогодней афише управления культуры всего два мероприятия, которые пройдут в парках Челябинска. Это, во-первых, новогодний онлайн-конкурс на лучшую новогоднюю елочку. Его для детей от 4 до 15 лет организовали в парке «Металлург» имени Тищенко. Во-вторых, большая рождественская дискотека на катке (0+) в парке Гагарина. Она пройдет 9 января в 18:00, и вход на нее будет платным.

В библиотеках — мастер-классы, чтения и кукольные спектакли

Обширную новогоднюю программу подготовили челябинские библиотеки. В афише — мастер-классы «Новогодние игрушки» (12+), «Мастерская Деда Мороза» (12+), «Елочная игрушка за пять минут» (12+), «Новогодняя чудо-выпечка» (6+) и «Веселый снеговик» (0+), интеллектуальный квиз «Все про Новый год» (6+), чтения новогодних книг, интерактивные и кукольные спектакли.

Праздничные мероприятия весь декабрь также будут идти в детских клубах и школах искусств. Следить за их расписанием можно здесь.

В Челябинской области режим повышенной готовности действует до 27 декабря, а барам и ресторанам запрещено проводить корпоративы.

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