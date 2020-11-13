Еще шесть недель. Текслер продлил режим повышенной готовности по коронавирусу

Режим повышенной готовности продлен в Челябинской области до 27 декабря включительно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 13 декабря, губернатор Челябинской области продлил режим повышенной готовности на шесть недель — до 27 декабря.

Распоряжение главы региона опубликовано на сайте правительства Челябинской области. В документе указаны сроки действия ограничений: 16 — 29 ноября; 30 ноября — 13 декабря; 14 декабря — 27 декабря включительно.

Прежде всего, документ содержит ограничительные рекомендации для людей старше 65 лет, иммунитет которых в силу возраста не крепок. Потому пенсионерам рекомендовано придерживаться режима изоляции, избегать посещения массового пребывания людей. Распоряжение губернатора позволяет работающим пожилым людям пролонгировать оплачиваемые больничные листы.

Напомним, в области, как и по всей стране, действует обязательный масочный режим.

А накануне глава региона озвучил условия, когда в регионе будут вводиться ограничения.

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