Челябинка, сообщившая о насильном удерживании на «Доме-2», заявила о закрытии проекта из-за нее

Ирина Науми пошла на «Дом-2», оставшись без работы из-за коронавируса

Челябинка Ирина Наумова, которая в этом году написала в полицию на организаторов «Дома-2», заявила, что проект закрывают в том числе из-за нее. Об этом она сообщила на своей странице.

— Ребят, я слышала, что «Дом-2» закрывается, у меня Директ оборвался просто. Ну что же. На кучку безработных стало больше в этой стране. Но в целом будем думать, что все началось с меня, и, возможно, я приложила к этому какую-то руку, — прокомментировала Ирина.

В этом году она устроила скандал. По словам девушки, он пришла на проект, но потом не могла его покинуть, якобы ее насильно удерживали на площадке.

Валерий Коваленко из Челябинска, которая продержалась на проекте несколько дней, одобряет решение о закрытии реалити-шоу.

— Если спросить любого прохожего на улице, что он думает на счет телепроекта «Дом-2», то каждыи ответит, что у него ассоциируется это место со скандалами, драками, потасовками и развратом. Это нельзя ротировать детям и подросткам мое мнение, лично меня хватило на этот цирк ровно на 4 дня, иначе бы потом мне понадобилась помощь психолога (утрирую конечно), — рассказала КП-Челябинск Валерия. — Но у всего есть две стороны однои медали, мне было приятно, когда меня узнавали во многих местах и положительно отзывались после проекта, хоть и в интернете пытались меня безосновательно опорочить, все -таки обратную связь от зрителеи я получила положительную, даже были фанаты, один из них даже создал fan-группу в мою поддержку. Простои человек из глубинки может попасть на проект и реализовать себя как личность, заявить о себе, если отнесеется с умом к проекту и проявит себя положительным героем, то у участника есть все шансы прославиться за счет проекта и реализоваться, например в творчестве.

Валерия Коваленко. Фото: instagram.com/valeriakovalenko_

По словам Валерии, на проекте «просто нечего стало снимать, уже нет интересных персонажей».

«Комсомольская правда-Челябинск» вспомнила тех, кто пробился на проект из Челябмнской области и чем живет сейчас.

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