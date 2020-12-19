Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Искали любовь и устраивали скандалы: чем запомнились челябинские участники «Дома-2»

Рассказываем, чем сейчас занимаются герои реалити-шоу
Сергей ГРУШАКОВ
КомментироватьОставить комментарий
На «Дом-2» простые челябинцы приходили за славой.

На «Дом-2» простые челябинцы приходили за славой.

К Новому году закроется самый скандальный проект «Дом-2». Правда, организаторы уже говорят о том, что речь идет только о смене формата. Несмотря на обвинения в растлении, тупости шоу и много еще в чем, челябинцы не пропускали ни одного кастинга. Рассказываем, кому удалось пробиться «в телевизор» и войти в историю стройки «Дома-2».

— Да, да, я тоже была на «Доме-2», — ошарашивает главный редактор «Комсомольской правды-Челябинск» Юлия Реутова. И добавляет. — Но не в качестве участницы, а как журналист. Нас приглашали на площадку, когда проекту исполнилось пять лет. Я поехала из любопытства. Оказалось, что сам «Дом-2» в реальности вовсе не такой, как по телевизору. Все очень маленькое, комнатки крохотные, лобное место, где проходит сбор участников тоже. И везде камеры, просто в каждом углу. Меня тогда еще удивило число фанатов, которых тоже позвали на встречу с участниками. Люди за свои деньги ехали из разных регионов, даже из Владивостока, чтобы пообщаться с теми, чьи фамилии сейчас даже не вспомнишь. А после поездки коллеги подарили мне на Новый год календарь «Дома-2» — на память. Шоу, конечно само по себе дурацкое, но для некоторых оказалось трамплином к светской тусовке. Теперь его можно рассматривать как феномен телепроекта-долгожителя.

Ну а мы стряхиваем нафталин и представляем участников, «прославивших» Челябинскую область.

Анастасия Дашко, Салехард-Челябинск. Принимала участие в шоу с 22 октября 2004 года, продержалась 1203 дня.

Настя Дашко, пожалуй, одна из самых известных участниц. Она строила любовь почти четыре года с Сэмом Селезневым. Но ее фамилия мелькала в газетах и после проекта. В Челябинске она пыталась вести собственный бизнес и получила срок за мошенничество. Но даже в колонии Дашко умудрялась привлекать внимание СМИ, например, свадебным нарядом. Сейчас Настя ведет уже легальный бизнес и воспитывает двоих сыновей. Недавно она принимала участие в другом шоу — по преображению внешности. 3 декабря Дашко выложила фото с еще одним участников проекта — Романом Третьяковым.

Настя Дашко и Роман Третьяков ( если что, он встречался с Олей Бузовой)

Настя Дашко и Роман Третьяков ( если что, он встречался с Олей Бузовой)

Диана Ботова, Челябинск. Принимала участие в шоу с 10 ноября 2006 года. Продержалась 90 дней.

Диана считалась подругой Дашко, но не стала такой яркой участницей как Настя.

Диана Ботова. Архив КП

Диана Ботова. Архив КП

Василий Середонин, Челябинск. Принимал участие в шоу в конце 2007 года, продержался 42 дня.

А этот участник как только не привлекал к себе внимание. На «Доме-2» он пытался покорить саму Ксению Собчак, но потерпел неудачу. Он также объявлял себя главой новой православно-католической церкви, менял имя и фамилию на Вячеслава Тарасова, чтобы стать двойников тогдашнего мэра. В последний раз его фамилия звучала в качестве нового владельца бренда «Челябинский рабочий». Середонин признался, что жил в другой стране и путешествовал по миру.

Василий Середонин прославился эксцентричными поступками. Фото: Архив КП

Василий Середонин прославился эксцентричными поступками. Фото: Архив КП

Раиса Григорьян, Усть-Катав. Принимала участие в шоу с 10 февраля 2012. Продержалась 28 дней.

Раиса сразу заявила, что будет приучать всех к здоровому образу жизни. Но прославилась другим — устроила драку и врезала имениннице. Сейчас Рия дает уроки по вокала, воспитывает юные таланты.

Раиса Григорьян. Фото: Архив КП

Раиса Григорьян. Фото: Архив КП

Карина Олейник, Челябинск. Принимала участие в шоу с 22 августа 2015. Продержалась 40 дней.

Карина пыталась строить отношения, но потом добровольно ушла с проекта. Работала офис-менеджером, визажистом.

Карина Олейник. Фото: instagram.com/karina_oleynic

Карина Олейник. Фото: instagram.com/karina_oleynic

Сергей Кучеров, Магнитогорск. Принимал участие в шоу с 24 декабря 2016, продержался 447 дней.

Сергей — профессиональный спортсмен, занимается бодибилдингом. На «Доме-2» он познакомился с Юлией Ефременковой. Пара считалось одной из ярких.

Сергей Кучеров. Фото: instagram.com/sergo_kucherini

Сергей Кучеров. Фото: instagram.com/sergo_kucherini

Альфред Джавадов, Сатка. Принимал участие в шоу с 15 июля 2016 года. Продержался 17 дней.

19-летний парень приехал на «Дом-2» к Александре Харитоновой, которая была старше на 12 лет. Правда, отношения не сложились.

Альфред Джавадов. Фото: instagram.com/aleksander_javadov777

Альфред Джавадов. Фото: instagram.com/aleksander_javadov777

Валерия Коваленко, Челябинск. Принимала участие в шоу с 16 декабря 2017, продержалась 7 дней.

Валерия — фотомодель из Челябинска. На проекте она продержалась неделю. Зрители и участники не горевали по этому поводу, посчитав, что девушка достигла своей цели — засветилась на экране.

Валерия Коваленко. Фото: instagram.com/valeriakovalenko_

Валерия Коваленко. Фото: instagram.com/valeriakovalenko_

Артем Петров, Озерск. Принимал участие в шоу с 16 декабря 2017 года. Продержался 7 дней.

Артем побыл на проекте неделю, но потом признался, что нашел любовь за пределами «Дома-2».

Артем Петров. Фото: vk.com/artempetrov777

Артем Петров. Фото: vk.com/artempetrov777

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ

Рекомендуемые