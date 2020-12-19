Искали любовь и устраивали скандалы: чем запомнились челябинские участники «Дома-2»

На «Дом-2» простые челябинцы приходили за славой.

К Новому году закроется самый скандальный проект «Дом-2». Правда, организаторы уже говорят о том, что речь идет только о смене формата. Несмотря на обвинения в растлении, тупости шоу и много еще в чем, челябинцы не пропускали ни одного кастинга. Рассказываем, кому удалось пробиться «в телевизор» и войти в историю стройки «Дома-2».

— Да, да, я тоже была на «Доме-2», — ошарашивает главный редактор «Комсомольской правды-Челябинск» Юлия Реутова. И добавляет. — Но не в качестве участницы, а как журналист. Нас приглашали на площадку, когда проекту исполнилось пять лет. Я поехала из любопытства. Оказалось, что сам «Дом-2» в реальности вовсе не такой, как по телевизору. Все очень маленькое, комнатки крохотные, лобное место, где проходит сбор участников тоже. И везде камеры, просто в каждом углу. Меня тогда еще удивило число фанатов, которых тоже позвали на встречу с участниками. Люди за свои деньги ехали из разных регионов, даже из Владивостока, чтобы пообщаться с теми, чьи фамилии сейчас даже не вспомнишь. А после поездки коллеги подарили мне на Новый год календарь «Дома-2» — на память. Шоу, конечно само по себе дурацкое, но для некоторых оказалось трамплином к светской тусовке. Теперь его можно рассматривать как феномен телепроекта-долгожителя.

Ну а мы стряхиваем нафталин и представляем участников, «прославивших» Челябинскую область.

Анастасия Дашко, Салехард-Челябинск. Принимала участие в шоу с 22 октября 2004 года, продержалась 1203 дня.

Настя Дашко, пожалуй, одна из самых известных участниц. Она строила любовь почти четыре года с Сэмом Селезневым. Но ее фамилия мелькала в газетах и после проекта. В Челябинске она пыталась вести собственный бизнес и получила срок за мошенничество. Но даже в колонии Дашко умудрялась привлекать внимание СМИ, например, свадебным нарядом. Сейчас Настя ведет уже легальный бизнес и воспитывает двоих сыновей. Недавно она принимала участие в другом шоу — по преображению внешности. 3 декабря Дашко выложила фото с еще одним участников проекта — Романом Третьяковым.

Настя Дашко и Роман Третьяков ( если что, он встречался с Олей Бузовой)

Диана Ботова, Челябинск. Принимала участие в шоу с 10 ноября 2006 года. Продержалась 90 дней.

Диана считалась подругой Дашко, но не стала такой яркой участницей как Настя.

Диана Ботова. Архив КП

Василий Середонин, Челябинск. Принимал участие в шоу в конце 2007 года, продержался 42 дня.

А этот участник как только не привлекал к себе внимание. На «Доме-2» он пытался покорить саму Ксению Собчак, но потерпел неудачу. Он также объявлял себя главой новой православно-католической церкви, менял имя и фамилию на Вячеслава Тарасова, чтобы стать двойников тогдашнего мэра. В последний раз его фамилия звучала в качестве нового владельца бренда «Челябинский рабочий». Середонин признался, что жил в другой стране и путешествовал по миру.

Василий Середонин прославился эксцентричными поступками. Фото: Архив КП

Раиса Григорьян, Усть-Катав. Принимала участие в шоу с 10 февраля 2012. Продержалась 28 дней.

Раиса сразу заявила, что будет приучать всех к здоровому образу жизни. Но прославилась другим — устроила драку и врезала имениннице. Сейчас Рия дает уроки по вокала, воспитывает юные таланты.

Раиса Григорьян. Фото: Архив КП

Карина Олейник, Челябинск. Принимала участие в шоу с 22 августа 2015. Продержалась 40 дней.

Карина пыталась строить отношения, но потом добровольно ушла с проекта. Работала офис-менеджером, визажистом.

Карина Олейник. Фото: instagram.com/karina_oleynic

Сергей Кучеров, Магнитогорск. Принимал участие в шоу с 24 декабря 2016, продержался 447 дней.

Сергей — профессиональный спортсмен, занимается бодибилдингом. На «Доме-2» он познакомился с Юлией Ефременковой. Пара считалось одной из ярких.

Сергей Кучеров. Фото: instagram.com/sergo_kucherini

Альфред Джавадов, Сатка. Принимал участие в шоу с 15 июля 2016 года. Продержался 17 дней.

19-летний парень приехал на «Дом-2» к Александре Харитоновой, которая была старше на 12 лет. Правда, отношения не сложились.

Альфред Джавадов. Фото: instagram.com/aleksander_javadov777

Валерия Коваленко, Челябинск. Принимала участие в шоу с 16 декабря 2017, продержалась 7 дней.

Валерия — фотомодель из Челябинска. На проекте она продержалась неделю. Зрители и участники не горевали по этому поводу, посчитав, что девушка достигла своей цели — засветилась на экране.

Валерия Коваленко. Фото: instagram.com/valeriakovalenko_

Артем Петров, Озерск. Принимал участие в шоу с 16 декабря 2017 года. Продержался 7 дней.

Артем побыл на проекте неделю, но потом признался, что нашел любовь за пределами «Дома-2».

Артем Петров. Фото: vk.com/artempetrov777

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