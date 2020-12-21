Едим дома: стало известно, где челябинцы будут заказывать блюда на новогодние праздники

2020 год изменил жизнь многих челябинцев. Кто-то еще с весны перешел на удаленку: не нужно собираться в офис, стоять в пробках и наспех забегать в ближайшее кафе на бизнес-ланч. Зато теперь горожане стали более разборчивы в плане доставки еды на дом. Хочется, чтоб блюда были побольше, повкуснее, а заказывать их в одном и том же месте — выгодно. Особенно актуальным этот вопрос станет на новогодних каникулах: так приятно поглощать вкусности, не вылезая из-под одеяла. Специально для для тех, кто любит вкусно поесть, мы подготовили обзор, пожалуй, лучших предложений в городе по доставке еды.

«Медуза Суши»: таких больших роллов вы еще не видели! Кстати, после каждого заказа начисляется кэшбек

Невероятно вкусные сеты, огромные роллы, ароматная тортилья с различными начинками и более десятка видов пиццы — еда от «Медуза Суши» настолько полюбилась челябинцам, что слоган компании «У нас больше, чем у твоего бывшего» стал по праву одним из лозунгов этого года.

Еду можно заказать домой или оформить на вынос, получив скидку на весь заказ.

Компания регулярно устраивает просто бомбические акции, которые нельзя пропустить:

— пицца недели и ролл недели с мегаскидкой — перепробуй весь ассортимент и выбери, что тебе нравится;

— акция по понедельникам — две пиццы по цене одной;

— с воскресенья по четверг new сет весом в полтора килограмма «Вместо «Оливье» всего за 988 рублей при условии самовывоза;

— удвоение сетов в день рождения;

— множество розыгрышей вкусных подарков среди подписчиков группы.

— Большие роллы достигают по весу 400 грамм (например, Филадельфия запеченная), классические — 250-280 грамм, — говорят в компании. — Также наша пицца на 200 грамм тяжелее, чем в среднем по городу, и это достигается не за счет теста, а именно начинки.

Все блюда готовятся из натурального сырья, пицца замешивается на фирменном тесте по секретному рецепту, соусы также варятся непосредственно перед доставкой. Для изготовления роллов используют охлажденную рыбу (лосось, угорь, тунец, морской гребешок, морской окунь, масляная рыба), а также морепродукты.

Устройте сытный корпоратив в офисе — при сумме заказа от 2000 рублей доставка бесплатно.

Заказывайте еду через мобильное приложение* или по телефону: +7 (919) 123-32-75.

Ваши преимущества:

— возможность заказа еды и напитков без очередей, к назначенному времени;

— бесплатная доставка по городу и в пригород;

— начисление бонусов с каждого заказа;

— возможность рассчитаться бонусами — 30% от заказа.

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Читателей «Комсомолки» ждет еще один сюрприз: сделайте заказ в «Медуза Суши» на сумму от 1000 рублей, назовите промокод «Комсомольская правда» и получите в подарок бутылку лимонада!

*Мобильное приложение для пользователей старше 18 лет.

Медуза Суши

г.Челябинск, Краснопольский проспект, 1;

Телефон: +7 (919) 123-32-75;

График работы каждый день с 10.00 до 23.00;

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