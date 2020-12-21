Стали известны победители конкурса «Лучший строитель-2020. Южный Урал»

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске подвели итоги конкурса народного голосования «Лучший строитель-2020.Южный Урал». Проект длился полгода, и за это время жители Челябинской области узнали много нового о трендах в строительстве загородного жилья и ремонте квартир, о преимуществах новых жилых комплексов и компаниях, формирующих строительный рынок нашего региона.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В голосовании в 25 номинациях приняли участие 70 компаний региона: и старожилов, известных на рынке не один десяток лет, и новичков, которым особенно важно доверие клиентов. Более 28 тысяч голосов отдали южноуральцы представителям сферы строительства и недвижимости. Настало время подвести итоги.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Цель нашего проекта — дать возможность южноуральцам высказаться и проголосовать именно за те фирмы и предприятия, которые действительно выполняют все свои услуги и работы качественно, профессионально и в заявленные сроки. Наш проект — это народный рейтинг строительных компаний, предприятий строительной сферы, пользующихся именно доверием у потребителя и уважением экспертов. Год был для всех достаточно сложным, но именно строительный рынок продемонстрировал небывалый прорыв: сейчас опять все готовые квартиры в новостройках разбираются буквально на глазах, многие во время самоизоляции дома сделали или доделали ремонт — комментирует директор Челябинского филиала АО «ИД «Комсомольская правда» Екатерина Парфенова. — Спасибо профессионалам, благодаря которым строится качественное жилье, наши квартиры и офисы становятся уютнее, а многие строительные и отделочные материалы производятся именно на Южном Урале, что делает их еще и более привлекательными в ценовой категории.

Проект «Комсомольской правды» проходил при поддержке министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области. Свои слова с пожеланиями всем участникам и победителям передал заместитель министра Евгений Курилов.

— Уходящий 2020 год из-за пандемии был непростым для многих отраслей, включая строительную. Но с поставленными задачами строителям удалось успешно справиться. По итогам 2020 года будет введено более полутора миллионов кв. м жилья. В следующем году планы более высокие — один миллион 670 тыс. кв. м. Предстоит активно развивать социальную инфраструктуру — строить новые детские сады, школы, объекты здравоохранения. Есть задачи по активной реализации программы переселения жителей из аварийных домов и достройке проблемных домов, по которым Фонд защиты прав дольщиков уже принял решение. Все эти цели, безусловно, предстоит реализовать с привлечением надежных, профессиональных застройщиков. Уверен, что сегодняшние победители конкурса постараются удержать высокую планку, а остальные представители строительной отрасли приложат максимум усилий, чтобы стать первыми в следующем году.

Кстати именно эксперты строительной индустрии выбрали три компании-победителя в номинации «Выбор экспертов». Памятные дипломы достались АН «РиэлтСтройком», СК «Икар» и СК «Легион».

Ко всем участникам конкурса народного голосования «Лучший строитель — 2020. Южный Урал» обратился президент ЮУТПП Федор Дегтярев:

— Уважаемые партнеры, друзья! От имени Южно-Уральской торгово-промышленной палаты хочу поблагодарить вас за участие в данном проекте и поздравить с его завершением. Все вы достойно представили строительную индустрию Челябинской области в самых различных сферах деятельности: от производства и продажи конструкций и материалов до строительства, ремонта, благоустройства и обслуживания объектов. Искренне рад, что Южному Уралу есть, чем гордиться — ваши компании современные, надежные, пользующиеся доверием клиентов. Спасибо вам за то, что делаете нашу жизнь лучше, красивее и комфортнее!

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Информационным партнером проекта выступил Челябинский межрегиональный союз строителей. Президент ЧМСС Андрей Мурдид также высказал слова поддержки всем представителям строительной отрасли:

— Челябинский межрегиональный союз строителей благодарит участников и победителей конкурса, который дает возможность жителям региона оценить результаты труда предприятий, работающих в сфере строительства. Желаем участникам проекта новых достижений в своем деле!

Итак, какие компании стали лучшими по мнению жителей Челябинской области.

В номинациях «Лучший строительный магазин», «Лучшая компания по производству декоративных покрытий» — салон декоративных покрытий LUX DECOR.

В номинации «Лучшее агентство недвижимости» в этом году впервые за историю проекта определилось сразу два победителя: «ФОРУМ Недвижимость» и «Дан-Инвест».

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В номинации «Лучший строительный рынок» — «Перекресток».

В номинации «Лучшая компания в сфере строительства и продажи жилья стандарт-класса» — ЮУ КЖСИ.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В номинации «Лучшая компания в сфере строительства и продажи жилья комфорт-класса» — ООО Специализированный застройщик СК «Легион».

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В номинации «Лучший жилой комплекс» — ЖК «Ньютон».

В номинации «Лучший жилой комплекс бизнес-класса» — ЖК «Башня Свободы».

В номинации «Лучшая компания в дорожно-строительной отрасли» — «НОВАСТРОЙ».

В номинации «Лучшая управляющая компания» — УК «Ньютон».

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В номинации «Лучшая компания в сфере строительства и продажи элитного жилья и жилья бизнес-класса» — ЖК «Западный луч».

В номинациях «Лучшая компания, оказывающая услуги в сфере ремонта и благоустройства зданий», «Лучший производитель строительных конструкций» и «Прорыв года» — ООО «Интекс».

В номинации «Лучшая деревообрабатывающая компания/предприятие» — «Альфа-лес».

В номинациях «Лучшая компания в сфере малоэтажного строительства» и «Лучшая компания в сфере строительства загородного жилья» — СК «ДомАстрой».

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В номинации «Лучший загородный поселок» — «Журавли».

В номинации «Лучший эксперт в сфере жилья» — агентство недвижимости «Компаньон».

В номинации «Лучший дизайнер» — дизайн-студия «БЮРОИНТЕГРО».

В номинации «Лучшая компания по производству и продаже дверей» — интернет-магазин дверей «Русдверь».

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В номинации «Лучшая компания по производству и продаже сухих строительных смесей» — «Бетон Армада».

В номинации «Лучшая компания по производству и продаже окон» — «Урал Балкон».

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В номинации «Лучшая компания по производству и продаже строительных материалов» — Компания Металл Профиль.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В номинации «Лучший клиентский сервис» — агентство недвижимости «Стрижи».

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Участник проекта — строительная компания «Все строй».

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Участник проекта — строительная компания «Уральский зодчий».

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Комсомольская правда-Челябинск» еще раз поздравляет победителей и благодарит всех участников проекта. Желаем, чтобы в Новом году вам покорялись любые вершины и открывались новые горизонты!