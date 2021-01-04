Жительница Челябинска во время коронавируса связала целое стадо быков и коров

Пока болела, Арина связала восемь символов года.

41-летняя Арина Ивлева в первый день зимы слегла с коронавирусом. 26 дней женщина просидела на больничном. Чтобы как-то себя отвлечь от негативных мыслей, она начала вязать игрушки. Как только температура спала, взялась за крючок, нитки, и связала... целое стадо коров и бычков — символов нового года.

— Когда мне стало полегче, я стелила себе в кресло одеяло, подушку, уютно садилась. Думала, ну, что горевать, конечно, грустно, что болею, настроение плохое. Но надо же чем-то себя занять. Непривычно, что работы нет, потому что все равно две работы, а тут — ни одной. За просмотром передач стала вязать в кресле. Связала восемь коров, назвала коллекцию «коронавирусное» стадо, — рассказала Арина КП-Челябинск.

Коллекцию игрушек Арина назвала «коронавирусное» стадо. Фото: из архива героя публикации

Арина начала вязать коров, потому что ее мама и тетя — быки по восточному гороскопу. Игрушки стали подарками-талисманами для них. За любимым занятием женщина отвлекалась от болезни, и быстрее пошла на поправку. Арина живет с сыном, он не заразился.

Игрушки Арина вязала для близких, особенно для мамы и тети (на фото), которые быки по восточному гороскопу.

— Когда я беру маток ниток, я не знаю, что получится, все рождается в процессе. Вяжу без схем и мастер-классов — сама. Я не знаю откуда, но я всегда знаю, куда и сколько сделать петель. Поэтому мои куклы все разные, своего рода эксклюзив. Сейчас много людей болеют, я хочу поделиться опытом, может, кто-то тоже использует это время для своих поделок или просто займется любимым делом с позитивным настроем. Главное — остаться в живых, а все трудности можно пережить, — отмечает мастерица.

У каждой коровки на шее звенящий колокольчик. Фото: из архива героя публикации

Арина увлеклась вязанием в школе. В начальных классах посещала кружок по изготовлению мягких игрушек, а в пятом классе купила себе крючок и сама научилась вязать по книге.

— Вязать я очень люблю, мне это доставляет удовольствие. Но я никогда не продаю свое ремесло. Честно сказать, продажа таких игрушек невыгодная. В нее входят и ресницы, и глазки, и каркас, и синтепон. Да и нитки сейчас недешевые. А если учесть, что одну коровку я делаю от трех дней до недели, за сколько можно продать такую корову? Овчинка выделки не стоит. Поэтому я их все раздарила, мне принесло это больше удовольствия.

В коллекции коров есть вот такая забавная елочная игрушка. Фото: из архива героя публикации

Арина надеется, что своим примером она вдохновит других коронавирусных больных. Люди увлекутся любимым делом, и это поможет им скорее выздороветь.

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