В Челябинске открылся ледовый городок на площади Революции. В этом году его тема — космос: луноход, инопланетяне, метеорит, Гагарин, Дед Мороз на ракете и другие фигуры изо льда. Всего почти 40 объектов подсвеченных и украшенных художественной резьбой. А еще целых восемь катушек! КП-Челябинск собрала для вас фоторепортаж с главной елки Южного Урала. Пусть он мотивирует вас выбраться из дома и погулять по нарядному центру.Из-за коронавируса праздничных мероприятий в городке не будет: только прогулки и катания с горки. Однако нам еще повезло. В соседнем Екатеринбурге в этом году нет даже ледяных катушек и аттракционов — только фигурки.Ледовый городок обошелся бюджету Челябинска в 6,7 млн рублей. Один из самых дорогих в этом году в УрФО. Дороже вышла только праздничная площадка в Салехарде — 8 млн рублей.Напомним, в этом году у челябинцев была возможность погулять по городку, даже когда он был еще не достроен. Власти устроили виртуальную экскурсию, опубликовав видеоролик с 3D-моделью объекта.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru