Без ярких эмоций и даже «разборок» не обходится почти ни один турнир фигуристов. Финальный день соревнований был основательно подогрет после короткой программы. В произвольной не обошлось без падений, волнения и приятных сюрпризов.«ДИЗЛАЙК» ДЛЯ СУДЕЙ И ЛИЗА «ОСТЫЛА»?Накануне наставник Александры Трусовой Евгений Плющенко оказался недоволен оценками судей, которые поставили его подопечную на четвертое место после короткой программы. Двукратный Олимпийский чемпион сделал жест — большой палец вниз. Скорее всего это был своего рода «дизлайк», либо намек на то, чтобы Трусову просто засудили. Не исключено, что это был и тактический ход перед решающей произвольной программой. Специалисты, между тем посчитали, что Трусовой нужно было немного «поумерить пыл» и немного упростить программу. Затем пошли разговоры о возможном снятии участниц, в основном по состоянию здоровья.После короткой программы, идущая пятой вслед за Трусовой Елизавета Туктамышева на своем прокате ошиблась в самом начале при исполнении тройного акселя, и едва устояла на ногах. Кто-то посчитал, что, выступая последней в своей разминке, Лиза просто успела «остыть», да и лед к тому времени уже был изрядно «подпорчен» предыдущими участницами.А незадолго до начала самой произвольной программы тренер чемпионки мира и Европы Алексей Мишин заявил СМИ, что Туктамышева может сняться с произвольной программы. Наставник объяснил это тем, что Лиза еще до конца не восстановилась после лечения коронавируса, и болезнь еще до конца не отступила.Вместе с тем, лидер короткой программы Анна Щербакова на пресс-конференции заявила, что, несмотря на перенесенную болезнь, не собирается сниматься турнира, и постарается выступить по максимуму.— У меня не было даже в планах прерывать турнир, откатаю все до конца, — сказала Анна Щербакова.Итак, после исполнения короткой программы в числе лидеров сплошь сегодняшние и вчерашние юниорки — Анне Щербаковой — 16 лет, Камиле Валиевой и Дарье Усачевой — по 14. Первая уже успела дважды стать чемпионкой страны, серебряным призером чемпионата Европы и финала мирового Гран-при. Камила и Дарья блистали только на мировых юниорских турнирах. Организаторы пресс-конференции даже подчеркнули, что Валиева и Усачева в силу возраста даже теоретически не могли бы участвовать в отмененном из-за пандемии чемпионате Европы.СЛОЖНЫЕ И ДОРОГИЕ ПРЫЖКИНа «десерт» для многих долгожданная часть программы — выступления в женском одиночном катании. И верно сказал на пресс-конференции фигурист-парник Дмитрий Козловский, что соревнования — это лучшая тренировка. Во второй день в произвольной программе девушки выступали увереннее. Было куда меньше ошибок и больше чистых прокатов.Одна из самых юных участниц 14-летняя Майя Хромых после выступления двух групп поднялась на первую строчку. В последней третьей разминке болельщики поприветствовали Елизавету Туктамышеву. Фигуристка все же решила выйти на лед в своей произвольной программе «Хроника заводной птицы» (зрители увидели поддерживавшие тейпы на ее колене). Падение при исполнении второго тройного акселя, еще пара ошибок, но судьи все равно ставят ее на третье текущее место, присуждая больше 204,25 баллов.После было выступление Александры Трусовой из группы Евгения Плющенко (вспомним его «дизлайк» после короткой программы). Два четверных лутца — самые сложные и «дорогие» в фигурном катании прыжки, чистый прокат. После Плющенко сказал про выступление Александры — «Молодец, это было пушка». Судьи дают свою оценку — 246,37 баллов! А Плющенко поднимает большой палец вверх.А потом произошло то, чего не ожидали — фанаты выбросили на лед большущего плюшевого медведя. Так болельщики обозначили поддержку Александру Трусовой. Мягкого «зверя» с трудом смогли утащить со льда четыре девочки.А потом настала очередь Камилы Валиевой — подопечной Этери Тутберидзе. И тоже два практически безупречных четверных! Кого судьи поставят выше — Трусову или Валиеву? Камилу — у нее 254,01.Двукратная чемпионка России, кстати, недавно переболевшая коронавирусом, Анна Щербакова — лидер после короткой программы следом вступила в борьбу за «золото». Тоже безошибочный прокат. И дальше больше — 264,10.Последней на лед вышла 14-летняя Дарья Усачева (группа Этери Тутберидзе). Она видела выступление всех предыдущих лидеров и потому чисто психологически девушке, скорее всего, было непросто. В ее арсенале не было четверных, но все остальное в образе знаменитой Джульетты она исполнила едва ли не идеально. Но у нее только четвертое итоговое место.В итоге Анна Щербакова в третий раз в своей карьере стала чемпионкой страны.РЕЗУЛЬТАТЫ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ В ЖЕНСКОМ ОДИНОЧНОМ КАТАНИИЖенщины. Итоговое положение (10-ка лучших)1. Анна ЩЕРБАКОВА — 264.102. Камила ВАЛИЕВА — 254.013. Александра ТРУСОВА — 246.374. Дарья УСАЧЕВА — 230.565. Майя ХРОМЫХ — 211.91 76. Елизавета НУГУМАНОВА — 204.637. Елизавета ТУКТАМЫШЕВА — 204.258. Ксения ЦИБИНОВА — 203.569. Мария ТАЛАЛАЙКИНА — 197.3210. Софья САМОДУРОВА -196.28ВАКЦИНА ПЕРЕД ТУРНИРОМ И МАСКИ НА ГЛАЗАХВ заключительный день турнира золотые медали в парном катании завоевали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, став уже трехкратными чемпионами России. Несмотря на ошибку в финальной произвольной программе, пара не отдала первое место после произвольной программы.Владимир Морозов на пресс-конференции отметил, что после выступления у них были смешанные чувства.— Вроде бы и грубая ошибка случилась и сильно расстроились, но, когда увидели результаты, то нахлынули суперположительные эмоции. Радовались, как дети. Мы хорошо были готовы. Есть прогресс, — сказал Владимир Морозов.Его партнерша Евгения Тарасова посетовала на то, что из-за отмены соревнований у них это всего лишь второй старт в этом сезоне. Но предъявление теста ПЦР перед соревнованиями — правильная мера. Правда, по ее мнению, заставлять спортсменов ставить вакцину для участия в турнирах — это неправильно. Но если вдруг до этого дойдет, то Евгения сказала, что готова пройти и эту процедуру.— Когда мы увидели оценки и то, что мы первые, то нахлынули слезы — то ли от радости, то ли от напряжения, — прокомментировала выступление Евгения Тарасова.А Дмитрий Козловский, который в паре с Александрой Байковой завоевал «золото», продолжил эту тему, подчеркнув, что никакие тренировки не заменят турнирных, соревновательных эмоций, и что только состязания подводят фигуристов к оптимальной форме.— Зрители для фигуристов, как воздух. Только так мы можем почувствовать себя, показать то, на что сейчас способны. Зрители нас заряжают эмоциями, — поддержал Тарасову Дмитрий Козловский.Кстати, Дмитрий заметил, что в парном катании на чемпионате страны в Челябинске удалось собрать всех сильнейших фигуристов.«Парники» по конец турнира в микс-зоне устроили флешмоб с санитарными масками, нацепив их на... глаза.РЕЗУЛЬТАТЫ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ В ПАРНОМ КАТАНИИПары. Итоговое положение1. Евгения Тарасова — Владимир Морозов — 228,232. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский — 224,993. Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин — 221,394. Анастасия Мишина — Александр Галлямов — 211,955. Аполлинария Панфилова — Дмитрий Рылов — 207,036. Ясмина Кадырова — Иван Бальченко — 196,047. Карина Акопова — Никита Рахманин — 194,778. Юлия Артемьева — Михаил Назарычев — 189,769. Алина Пепелева — Роман Плешков — 189,6410. Анастасия Балабанова — Алексей Святченко — 188,9111. Диана Мухаметзянова — Илья Миронов — 173,20ПОБОЛЕТЬ ЗА КУМИРОВТем временем, на трибунах болельщики голосовали за своих кумиров не только аплодисментами, но и баннерами, плакатами с изображением фигуристов и напутствующими словами. Светлана Шапова из Санкт-Петербурга и Дарья Радионова из Екатеринбурга рассказали, что не пропускают ни одного Чемпионата России по фигурному катанию.— На этом турнире болеем за Александру Трусову, из парников — за Александра Степанова и Ивана Букина. А плакаты мы рисовали спонтанно не успели вовремя сделать макеты и поэтому за день до отлета купили ватман, гуашь и потратили целый вечер на рисование. Сделали пять баннеров, — рассказала Светлана. — Еще у нас есть плакаты в поддержку Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, Михаила Коляды («Саша, Дима — любим. Наша ракета»). Приехали на все дни. Хотим похвастаться и тем, что мы были на чемпионате Европы в Минске два года назад, и с тех пор не пропускаем не одного турнира. Я раньше занималась фигурным катанием и мне интересен этот вид спорта. И, конечно, я могу оценить уровень спортсменов. На мой взгляд, этот вид спота со временем Родниной сделал огромный шаг вперед.На чемпионат страны пришли и юные челябинские фигуристы (с родителями) — как пропустить такую возможность поболеть за кумиров и поучиться у мастеров.— Моей дочке Милане восемь лет и пять из них она занимается фигурным катанием в челябинской спортшколе «Тодес», — говорит Диана Кожевникова, мама Миланы. — Занятия бесплатные. Конечно, фигурное катание травмоопасный вид спорта, но Миланочка не боится падений и травмы у нее залечиваются очень быстро. А на турнире мы болели за Александру Трусову и Дарью Усачеву. Купили билеты на все соревновательные дни.Четырехлетняя Валерия только в сентябре пришла в секцию фигурного катания в челябинский дворец спорта «Юность».Тренер говорит, что у Леры есть все предпосылки, и перспективы для того, чтобы стать Олимпийской чемпионкой, — говорит мама Валерии Екатерина Ложникова. — Будем стараться и прикладывать для этого все усилия. Занятия стоят недорого — примерно 1600 в месяц. На чемпионате мы с дочкой болели за Анастасию Мишину. А раньше я души не чаяла в Евгении Плющенко… Фигуристы показывают, что даже переболев коронавирусом, можно снова встать в строй и завоевывать медали. Это хороший пример для других, я считаю.КОММЕНТАРИЙАнна Щербакова, чемпионка России по фигурному катанию 2021:— Это была первая моя произвольная программа за долгое время. Режим ограничений, отмена турниров, потом болезнь. Я счастлива, что у меня все получилось. Мои надежды оправдались. Меня отговаривали. Даже накануне произвольной программы предлагали сняться из-за недавно перенесенного коронавируса, отговаривали… Да утром на тренировке у меня не все получалось. Но я приучила себя не думать о плохом. Сегодня после победы я уже 10 раз и порадовалась и поплакала. Столько эмоций после этого чемпионата.Камила Валиева, серебряный призер чемпиона России по фигурному катанию 2021:— Я рада дебютировать на первом для себя взрослом чемпионате России. Первый раз и сразу серебряная медаль. Здорово! Сейчас все мысли уже о праздновании Нового года. Поеду в Казань. Отдохну, восстановлюсь, и снова продолжу тренировки.Александра Трусова, бронзовый призер чемпионата России по фигурному катанию 2021:— Я не помню, чтобы чисто прыгала сразу два четверных в одной программе. Буду стараться выполнять больше и чище. Но пока это мой максимум. Евгений Викторович (Плющенко, — Прим. ред.) настоял на том, чтобы я обязательно пробовала четверные прыжки в произвольной программе. Хорошо, что все получилось.Все о Чемпионате России по фигурному катанию 2021 в Челябинске — читайте по ссылке. Больше фото смотрите в соцсетях КП-Челябинск.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru