Бронзовая чемпионка Александра Трусова прокомментировала свое выступление на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.— Мы очень много работали и, конечно, тяжелее после неудачного старта, поэтому на сегодняшний день я готова. После гран-при я не каталась, потом прыгала, потом тройные, потом начала пробовать четверные. Получилось выполнить оба. Тренер настоял на этом. Я довольна выступлением, я сделала все, что могла. Помогла поддержка Евгения Викторовича Плющенко, родных и близких, — прокомментировала подопечная Евгения Плющенко.После выступления фанаты бросили на лед гигантского медведя. Александра Трусова рассказала, что с ним будет:— Что буду делать с огромной игрушкой, которую бросили на лед болельщики? Все игрушки стоят у меня в доме, радуют глаз. Этого медведя я, наверное, отдам папе.— А как будете отмечать Новый год?— Я не решила еще. Все мысли были о подготовке к чемпионату России.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЦеремония открытия Чемпионата России по фигурному катанию 2021: зрители в фирменных масках и лошади на льду. Смотрим атмосферный фоторепортаж.Результаты после короткой программы у мужчин (подробнее).Как прошла жеребьевка стартовых номеров: фигуристки в откровенных платьях и колкие реплики Татьяны Тарасовой (фото нарядов спортсменок, от которых у вас отвиснет челюсть).Для участников и тренеров чемпионата России 2020 по фигурному катанию освободили целый отель в Челябинске (подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru