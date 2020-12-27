Челябинский енот Витя победил в номинации «Неожиданно» шоу на Первом канале «Видели видео». Ролики с ним понравились зрителям больше, чем с сервалом Боней и попугаем Ларисой. Эфир вышел сегодня, 27 декабря. Витя со своими хозяевами уже дома и вовсю готовятся к Новому году.— Подписчики были счастливы и довольны, что мы решили принять участие в передаче. Писали нам стихи, присылали подарочки Вите, одежду, — рассказала на передаче хозяйка енота Олеся Шиляева.Евгений и Олеся Шиляевы вместе с енотом Витей получили статуэтку «Видели видео» и коробку с колонкой «Алиса». Вите тоже перепали подарочки — для него пара украсила к Новому году его комнату, на потолке установили елку. А сам енот всегда при орешках, уверяет Олеся Шиляева.— Подписчики были счастливы и довольны, что мы решили принять участие в передаче. Писали нам стихи, присылали подарочки Вите, одежду, — рассказала на передаче хозяйка енота Олеся Шиляева.— К Вите можно прийти в гости, познакомиться, попить чай, пофотографироваться — мы оборудовали две фотозоны рядом с вольером, — добавила Олеся Шиляева.Сейчас семья уже дома и готовится к празднику — поехали за покупками. Как рассказала хозяйка Вити, они везде путешествуют вместе, городского шума енот не боится.— В Москве мы гуляли по Красной площади, планируем на новогодние праздники приехать в Челябинск из Копейска. Вообще Витюша заядлый автолюбитель . Летом вместе с нами объездил половину Урала. Только видит машину — сразу в нее запрыгивает, — рассказывает Олеся.Впервые КП-Челябинск рассказал о еноте Вите в начале года. Тогда он только начинал карьеру блогера и в Instagram у него было не больше четырех тысяч подписчиков. Сегодня его хорошо знают челябинцы, а после передачи на Первом канале и вся страна. В Instagram у него сейчас 16,9 тысяч друзей, а в TikTok — уже больше 27 тысяч.Витя появился в семье Шиляевых, когда дочка выросла и уехала из отчего дома на учебу в Челябинск. В очереди на Витю в питомнике Шиляевы отстояли 10 месяцев. Заплатили 30 тыс. рублей. И первые полгода нянчились с ним, как с человеческим детенышем.— Чтобы не было скучно и пусто в нашем большом доме, мы завели енота. Этот зверь — настоящий энерджайзер. У него интеллект и жизнелюбие трехгодовалого ребенка, — говорит Олеся.Как живет енот-полоскун Витя и чем его кормят — читайте в нашем материале.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru