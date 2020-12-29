Вице-спикер Челябинской городской Думы Дмитрий Тарасов подал заявление об отставке. Эту информацию КП-Челябинск подтвердили в гордуме. Он перейдет в Минздрав Челябинской области на место первого заместителя министра здравоохранения Виктории Сахаровой.— Дмитрий Алексеевич подал заявление об отставке. Сейчас проходят процедуры снятия с него полномочий, — сообщили в гордуме.В региональном минздраве сообщили, что решение об уходе принято Викторией Сахаровой по собственному желанию. Она будет заниматься преподавательской деятельностью.— Решение об уходе принято Викторией Владиславовной Сахаровой по собственному желанию. Она будет заниматься преподавательской деятельностью. Место первого заместителя министра здравоохранения Челябинской области в ближайшие дни займет Дмитрий Тарасов, — подтвердили в пресс-службе минздрава.Дмитрий Тарасов родился 23 февраля 1978 года в Риге. В 2000 году окончил Челябинскую государственную медицинскую Академию. В 2011 году заочно закончил Челябинский филиал РАНХ и ГС (государственное и муниципальное управление). Возглавлял МУЗ ОТКЗ городская клиническая больница №1.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru