Что делать, если платный тест на COVID-19 положительный. Памятка от минздрава Челябинской области

Метод ПЦР — мазок из зева и носоглотки. Стоит анализ в районе 2-3 тысяч рублей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Нередко челябинцы, заподозрив у себя коронавирус, идут сдавать анализы платно. Минздрав региона рассказал, как действовать, если вы сдали тест на коронавирус в частной клинике методом ПЦР — мазок из зева и носоглотки, и получили положительный результат.

Первое, что нужно сделать, — остаться дома и не вступать в контакт с окружающими, особенно с пожилыми.

Затем следует связаться с участковым врачом:

— через регистратуру поликлиники;

— единый call-центр 240-13-13;

— по горячей линии минздрава 240-15-16;

При обращении указать свои ФИО, адрес, возраст и телефон.

Дождаться прихода врача.

— При наличии симптомов ОРВИ врач придет в течение суток, при отсутствии — в течение трех дней, — уточнили в пресс-службе ведомства. — Лист нетрудоспособности будет оформлен по необходимости. Врач проконтролирует ваше состояние по телефону ежедневно.

Инфографика: министерство здравоохранения Челябинской области

Если состояние начнет ухудшаться, нужно позвонить лечащему врачу, либо вызвать неотложку или скорую.

Если вы сдавали тест на антитела и у вас обнаружили иммуноглобулины класса М, которые сигналят об острой стадии болезни. В таком случае в минздраве рекомендуют сдать еще и ПЦР. В случае если и он будет положительный, то действовать по расписанной выше схеме.

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