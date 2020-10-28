Хранил деньги в коробке из-под обуви: ФСБ опубликовала видео задержания экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева

Евгений Тефтелев считает миллионы на кухонном столе Фото: скрин из видео УФСБ России по Челябинской области

Управление ФСБ России по Челябинской области опубликовало видео задержания экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева. В декабре прошлого года силовики нагрянули к нему в квартиру, которая находится в Магнитогорске. Там и были обнаружены деньги, часть из которых бывший градоначальник хранил в коробке из-под обуви.

Вопреки всем ожиданиям, интерьер квартиры Тефтелева выглядит не особо богатым. Выделить можно разве что несколько сейфов, позолоченную посуду и портрет, на котором хозяин квартиры изображен в образе императора. А в остальном все как у людей, даже колбаска с сыром лежат на кухонном столе, правда, соседствуют с ними несколько миллионов рублей.

Напомним, сегодня бывшему мэру Челябинска вынесли приговор за взятку в 2,5 млн рублей. Экс-градоначальник получил три года колонии строгого режима и штраф в размере 37,5 млн рублей. Прокуратура заявила, что будет обжаловать это решение, как только получит приговор на руки. Мы узнали, какие условия ждут Евгения Тефтелева в колонии строго режима.

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