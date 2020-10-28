Защита просила штраф, Тефтелеву дали реальный срок
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Центральный районный суд приговорил бывшего главу Челябинска Евгения Тефтелева к трем годам колонии строгого режима со штрафом в размере 37,5 млн рублей. Также он лишен госнаград и три года не сможет занимать чиновничьи должности. Разбираемся, что это значит.
Что предусматривает строгий режим?
Согласно Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации, в колонии строгого режима разрешается:
— Расходовать на личные нужды не более 7 200 рублей.
— Два краткосрочных и два длительных свидания в год.
— Получать две посылки или передачи, а также две бандероли в течение года.
— Прогулки 1,5 часа в день. При хорошем поведении и наличии возможности, это время может быть увеличено до трех часов.
Поскольку у Тефтелева проблемы со здоровьем, в том числе сахарный диабет, он должен находиться под присмотром врачей. По словам правозащитницы Оксаны Труфановой, с этим будет сложно, так как в штате ФСИН нет узкопрофильных врачей — они приглашенные. Однако заключенный имеет право на консультацию со специалистом за свой счет.
Возле суда Евгения Тефтелева уже ждал автозак
Фото: Сергей СОТНИКОВ
Где будет сидеть Евгений Тефтелев?
Пока не ясно. В сентябре вышел новый закон, согласно которому осужденные отбывают наказания по месту жительства. Таким образом, Тефтелев останется в Челябинской области.
— Это будет либо ИК-18 в Магнитогорске, либо ИК-6 в Копейске, где ранее сидел бывший глава Копейска Вячеслав Истомин, — предполагает Оксана Труфанова.
Сколько будет сидеть Тефтелев?
Из трех лет вычтут срок пребывания в СИЗО и под домашним арестом.
— Срок будет засчитан, начиная с 19 декабря 2019 года — то есть с момента задержания. Часть времени по 26 марта он был под стражей, это один к одному. Далее была изменена мера пресечения на домашний арест — там считается два к одному, — пояснил и.о. начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры области Денис Асадуллин.
Считаем: 3 месяца 14 дней СИЗО (12 декабря 2019 – 26 марта 2020) и 7 месяцев 2 дня домашний арест (26 марта — 28 октября), делим на два — 3 месяца 16 дней.
Итого 7 месяцев. УДО через 2/3 срока, то есть через два года. Осталось 1 год и 5 месяцев. То есть после 28 марта 2022 года Тефтелев может подать на УДО.
В суд Тефтелев прибыл с большой сумкой
Фото: Сергей СОТНИКОВ
Будет ли апелляция?
Гособвинение запрашивало 6,5 лет колонии строгого режима и штраф в размере 75 млн рублей. Будет ли прокуратура подавать на апелляцию, говорить пока рано.
— После получения приговора и его изучения будет принято решение, — уточнил Денис Асадуллин.
Сторона защиты настаивала на штрафе. Не исключено, что решение суда будет обжаловано.
И шанс есть, считает Оксана Труфанова. По ее мнению, областной суд вполне может заменить строгий режим на общий или колонию-поселение.
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