Защита просила штраф, Тефтелеву дали реальный срок Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Центральный районный суд приговорил бывшего главу Челябинска Евгения Тефтелева к трем годам колонии строгого режима со штрафом в размере 37,5 млн рублей. Также он лишен госнаград и три года не сможет занимать чиновничьи должности. Разбираемся, что это значит.

Что предусматривает строгий режим?

Согласно Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации, в колонии строгого режима разрешается:

— Расходовать на личные нужды не более 7 200 рублей.

— Два краткосрочных и два длительных свидания в год.

— Получать две посылки или передачи, а также две бандероли в течение года.

— Прогулки 1,5 часа в день. При хорошем поведении и наличии возможности, это время может быть увеличено до трех часов.

Поскольку у Тефтелева проблемы со здоровьем, в том числе сахарный диабет, он должен находиться под присмотром врачей. По словам правозащитницы Оксаны Труфановой, с этим будет сложно, так как в штате ФСИН нет узкопрофильных врачей — они приглашенные. Однако заключенный имеет право на консультацию со специалистом за свой счет.

Возле суда Евгения Тефтелева уже ждал автозак Фото: Сергей СОТНИКОВ

Где будет сидеть Евгений Тефтелев?

Пока не ясно. В сентябре вышел новый закон, согласно которому осужденные отбывают наказания по месту жительства. Таким образом, Тефтелев останется в Челябинской области.

— Это будет либо ИК-18 в Магнитогорске, либо ИК-6 в Копейске, где ранее сидел бывший глава Копейска Вячеслав Истомин, — предполагает Оксана Труфанова.

Сколько будет сидеть Тефтелев?

Из трех лет вычтут срок пребывания в СИЗО и под домашним арестом.

— Срок будет засчитан, начиная с 19 декабря 2019 года — то есть с момента задержания. Часть времени по 26 марта он был под стражей, это один к одному. Далее была изменена мера пресечения на домашний арест — там считается два к одному, — пояснил и.о. начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры области Денис Асадуллин.

Считаем: 3 месяца 14 дней СИЗО (12 декабря 2019 – 26 марта 2020) и 7 месяцев 2 дня домашний арест (26 марта — 28 октября), делим на два — 3 месяца 16 дней.

Итого 7 месяцев. УДО через 2/3 срока, то есть через два года. Осталось 1 год и 5 месяцев. То есть после 28 марта 2022 года Тефтелев может подать на УДО.

В суд Тефтелев прибыл с большой сумкой Фото: Сергей СОТНИКОВ

Будет ли апелляция?

Гособвинение запрашивало 6,5 лет колонии строгого режима и штраф в размере 75 млн рублей. Будет ли прокуратура подавать на апелляцию, говорить пока рано.

— После получения приговора и его изучения будет принято решение, — уточнил Денис Асадуллин.

Сторона защиты настаивала на штрафе. Не исключено, что решение суда будет обжаловано.

И шанс есть, считает Оксана Труфанова. По ее мнению, областной суд вполне может заменить строгий режим на общий или колонию-поселение.

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