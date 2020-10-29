Названы основные места заражения коронавирусом в Челябинске

В магазинах покупатели часто толпятся у полок с товарами Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирус — инфекция близкого контракта, а основной путь заражения — воздушно-капельный, отмечает главный внештатный эпидемиолог минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов. В связи с этим, наиболее высокий риск подцепить заразу в общественном транспорте, магазине и даже у себя дома.

«Семейные очаги» заражения могут вспыхнуть, если вовремя не приняты меры по изоляции заболевшего. Только вот распознать болезнь сразу не просто.

— Человек становится заразным в последние два дня инкубационного периода, когда нет проявлений, — рассказал журналисту КП-Челябинск Александр Выгоняйлов.

Спутать коронавирус и ОРВИ легко. Симптоматика у ковида подчас не соответствует температуре, например ломота при 37, а также сильная головная боль, потеря обоняния и вкуса. Но даже в этих случаях ставить себе диагноз самостоятельно не нужно.

Если размеры квартиры позволяют, больного лучше переселить в отдельную комнату. Если нет — обязательное ношение масок для всех, регулярное проветривание помещения и влажная уборка. Ранее минздрав давал инструкцию, как ухаживать за ковидным больным дома.

Еще одно место, где человек рискует заразиться, — общественный транспорт. Там приходится находиться дольше 15 минут, не всегда удается соблюдать дистанцию. Кроме того, несмотря на многочисленные рейды, пассажиры игнорируют масочный режим.

— Недавно у меня спросили, поднялась ли сознательность граждан. Поднялась с подбородка до носа, вместе с масками, — шутит Александр Выгоняйлов. — Причем, маски эти были куплены еще весной. А ведь вирус проникает не только через рот (рот мы не так часто открываем), но и через нос. Человек поднимает ее грязными руками.

И еще одно место, где легко подхватить коронавирус — магазин. Казалось бы, соблюдать дистанцию легко, но часто люди толпятся возле полок и прилавков.

Как обезопасить себя?

В первую очередь, соблюдать масочный режим, правильно надевая маску и меняя каждые два часа. По возможности — минимизировать поездки на общественном транспорте и походы в магазин.

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