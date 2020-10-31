Момент взрыва возле ковидной поликлиники в центре Челябинска попал на видео

Кислородная будка взорвалась за считанные минуты. Фото: Никита Калязин
Момент взрыва кислородной будки в поликлинике Городской больницы №2 Челябинска попал на видео.
- Мы видели сам момент взрыва, потом как выводили пациентов, часть отправили на стадио им. Елесиной, часть в другие больницы, - рассказал КП-Челябинск автор видео Никита Калязин.
Очевидцы рассказали, что был сильный хлопок.
- Его было слышно даже через закрытые окна в районе улицы Курчатова, в нескольких остановках от поликлиники, - рассказала читательница КП.
После взрыва в небо поднялось черное облако.
Что сейчас происходит на месте происшествия, читайте в нашей трансляции.
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