Текслер поручил проверить все кислородные станции ковидных больниц после взрыва в Челябинске

Будка взорвалась возле больницы Фото: Ангелина ЗАКИРОВА

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил сегодня, 31 октября, начать тотальную проверку всех объектов кислородной инфраструктуры. Особенно той, которая монтировалась при организации новых госпитальных баз.

Такое поручение он дал на заседании оперативного штаба, который был создан после взрыва возле ГКБ№2. Взрыв был такой силы, что загорелись балконы квартир, а в соседних домах вылетели окна.

Сейчас пациентов эвакуируют автобусами.

Начальник горздрава Наталья Горлова заявила, что всего было 158 пациентов, 153 сразу эвакуировали сотрудники больницы, пять эвакуированы сотрудниками скорой помощи и медицины катастроф.

- В настоящий момент всех пациентов распределили по другим базам города. У нас была готова новая база в ГКБ1, основная часть пациентов эвакуированы туда.

При транспортировке тяжелых пациентов не допущено ухудшение их состояния.

Коечного фонда в Челябинске хватило, будет обеспечена непрерывность лечения.

С пациентами будут работать медицинские психологи, - доложила Горлова.

Что происходит на месте, видео взрыва и рассказы очевидцев, читайте в нашей онлайн-трансляции.

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