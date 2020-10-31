Текслер ввел режим ЧС в Челябинске после взрыва возле ковидной больницы

Ковидных пациентов эвакуировали из здания
Фото: Валентина ВАГАНОВА
В Челябинске после взрыва возле ковидной больницы ввели режим ЧС. Такое решение принял на заседании оперштаба Алексей Текслер.
Сейчас устанавливаются причины происшествия. продолжается эвакуация пациентов. Минздрав региона опроверг информацию о том, что два пациента скончались из-за нехватки кислорода или во время транспортировки.
Об этом же заявили в мэрии города. Всего в больнице находились 158 пациентов, 153 сразу эвакуировали сотрудники больницы, пять эвакуированы сотрудниками скорой помощи и медицины катастроф. В настоящий момент всех пациентов распределили по другим базам города.
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