«Людей цепляет жизненный опыт»: пенсионер из Кургана завел блог и стал фантастически популярным

Александр Константинович начал карьеру блогера, когда вышел на пенсию. Фото: из личного архива героя публикации.

Военный пенсионер из Курганской области Александр Константинович неожиданно для себя в 69 лет стал звездой TikTok и Instagram. Его ролики набирают миллионы просмотров. Слава пенсионера тем более удивительна, что новоявленный блогер не эпатирует своих подписчиков. Мужчина просто рассказывает о жизни и учит видеомонтажу. К тому же делает это по-доброму, с юмором.

Освоить новые технологии Александра заставила сама жизнь. Четыре внучки пенсионера разъехались на учебу по всей России. Чтобы общаться с ними почаще, мужчина купил планшет и освоил видеосвязь, а потом научился отправлять сообщения в мессенджерах. Но это были цветочки.

В юности Александр ходил в фотокружок, а за долгую жизнь у него накопилась масса семейных снимков. Пенсионер начал их оцифровывать на ноутбуке и ретушировать дефекты в Windows.

На увлечение деда обратила внимание одна из внучек, живущая в Санкт-Петербурге. Девушка как раз искала людей для продвижения своего бизнеса в интернете. Дед как нельзя лучше подходил для этой роли. Девушка вызвала Александра на семидневный интенсив в Питер.

— Показывала мне программы и приложения, а я записывал себе в тетрадь алгоритмы и пробовал обрабатывать снимки. К концу недели голова трещала от новых знаний, я уже пожалел, что поддался ее уговорам, — говорит Александр.

Но вернувшись домой в Зауралье он очень быстро втянулся в работу и стал ретушировать снимки на удаленке.

Бросить это занятие заставил случай. Александр заболел, да серьезно. А когда поправился, внучка посоветовала дедуле завести блог и освоить навыки монтажа. Так Александр и начал карьеру блогера.

Сначала пенсионер освоил Instagram, а потом и популярный ныне TikTok.

Сам Александр называет себя «инстадедом», но мог бы «волшебником». Ведь на экране он творит чудеса — одним движением руки превращает картошку в чипсы, через трубочку выпивает молоко из тарелки мультяшного кота Тома или ныряет в воду прямо с дивана посреди своей комнаты.

Каждый ролик Александра завораживает своей маленькой тайной.

— Чудеса склейки, — комментируют другие блогеры.

И все же ролики пенсионера хочется пересматривать снова и снова.

Во многих видео участвует жена Александра - Валентина. Они прожили в браке 48 лет и уже не мыслят свою жизнь друг без друга. Александр завел в Instagram семейную рубрику, где вместе с супругой делится секретами счастья.

— Я своей популярностью не удивлен. Людей цепляет жизненный опыт, — говорит Александр.

И категорически отвергает предложения запустить в блог рекламу — не хочет терять доверие своих подписчиков.

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