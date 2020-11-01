Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 2 ноября 2020: громкий взрыв кислорода и тихий рекорд по числу заболевших

На фоне взрыва в ГКБ № 2 горожане забыли о растущей статистике по заражениям коронавирусом. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинск все еще под впечатлением взрыва в ГКБ№2, где 31 октября утром рванула кислородная станция. Спасателям пришлось экстренно эвакуировать из больницы ковидный госпиталь.

Минздрав Челябинской области заявил, что все вывезенные из госпиталя пациенты живы, а их самочувствие не пошатнулось. И все многим челябинцам не дает покоя информация о пяти погибших больных.

В эвакуации принимали участие медики, МЧС и полиция. Фото: Валентина ВАГАНОВА

В минздраве области говорят, что гибель этих людей не имеет какого-то отношения к взрыву кислородной станции — все пациенты ушли из жизни еще до начала ЧП. Однако скептиков смущает большая цифра. Обычно за день в Челябинской области умирают до семи тяжелых пациентов с ковид, а здесь примерно такое же число погибших в одной-единственной клинике.

Уже в понедельник, 2 ноября, в стационаре ГКБ № 2 должны начаться восстановительные работы. Задача властями поставлена четкая — ковидный госпиталь должен как можно скорее вернуться в строй.

В тени громкого взрыва осталась свежая информация по зараженным коронавирусом. А число заболевших в Челябинской области накануне побило рекорд. За субботу в Челябинской области коронавирусом заразились 170 человек, в том числе двое школьников. С тревогой ждем сводку за воскресенье.

Инфографика: коронавирус74.рф.

Число погибших в субботу меньше обычного, но и оно навевает грустные мысли. Из пяти скончавшихся пациентов четверо не имели серьезных сопутствующих заболеваний и ушли из жизни из-за коронавируса.

Инфографика: yandex.ru/covid19/

Печальная новость пришла из Магнитогорска. От осложнений, вызванных коронавирусом, умер 55-летний настоятель храма поселка Бреды. По иронии судьбы отец Вадим Клоков был медиком и до прихода в церковь работал на скорой. Болезнь нашла его за пределами медицины.

Настоятель храма в поселке Бреды отец Вадим Клоков скончался от осложнений коронавируса. Фото: сообщество "Магнитогорская епархия".

В соседней Курганской области после осенних каникул власти решили перевести школы на дистанционное обучение. Дети будут учиться из дома еще две недели, до 15 ноября. В Челябинской области в большинстве школ эта неделя каникулярная. Заявлений о том, каким образом школьники будут продолжать учебы, власти пока не делали — школы должны открыться 9 ноября.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 2 ноября 2020 г.

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