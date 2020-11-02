Глава Челябинска Наталья Котова заболела пневмонией

Анализы на коронавирус у главы города отрицательные. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мэр Челябинска Наталья Котова заболела пневмонией. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщили в пресс-службе мэрии.

— У Натальи Котовой диагностирована пневмония. Сданы три анализа на COVID-19, все отрицательные. Глава Челябинска лечится и работает дистанционно. Наталье Петровне скорейшего выздоровления, — сообщил пресс-секретарь администрации Челябинска Владимир Сафонов.

Отметим, что последнее аппаратное совещание, 26 октября, Наталья Котова проводила одна. Ее заместители и главы районов докладывали информацию по видеосвязи.

26 октября аппаратное совещание Наталья Котова провела онлайн. Скриншот: администрация Челябинска

Сегодня, 2 ноября, аппаратное сообщение в мэрии отменили. Как сообщили в администрации, участники совещания заняты на ликвидации последствий взрыва в ГКБ 2.

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