«Я практически не считаю»: инженер из Челябинска раскрыл секрет победы в телешоу «Удивительные люди»

Математика помогла Дмитрию выиграть миллион рублей. Фото: russia.tv.

31-летний инженер из Челябинска Дмитрий Борисов стал победителем шоу «Удивительные люди» на телеканале «Россия 1». Зрители аплодировали ему стоя, а жюри билось в истерике от фантастических возможностей парня. Легко сказать: за какие-то пять минут Дмитрий вывел корень 9999-й степени из числа, состоящего из 80 тысяч цифр.

ПОПАЛ В ФИНАЛ СО ВТОРОЙ ПОПЫТКИ

На телешоу «Удивительные люди» Дмитрий приехал во второй раз. Чтобы попасть в финал, в 2018 году ему не хватило какого-то балла. Челябинец уступил место девушке, которая смогла запомнить сто двухзначных чисел, стоя в колбе со льдом. Но человек-компьютер не отчаялся и вернулся на шоу снова.

— За это время я оптимизировал многие процессы в своей системе счета, — признался Дмитрий жюри.

На этот раз задание для челябинца усложнили в 14 раз. Исходное число заняло не один, а уже 14 стендов. На вычисление Дмитрию снова дали какие-то пять минут. Сначала челябинец напряженно анализировал цифры, переходят от стенда к стенду, и морщил лоб. Зрители и жюри были уверены, что у парня ничего не выходит, — слишком уже нереальной казалась предложенная ему работа.

Чтобы записать число из 80 тысяч цифр, понадобилось 14 больших стендов. Фото: russia.tv.

Наконец, когда ведущий попросил Борисова выдать ответ, тот назвал восьмизначную цифру: 97 миллионов 865 тысяч 891. И она была правильной!

— Мой мозг работает не как у всех. Я использую образы, чтобы заменить цифровые и буквенные значения. При вычислении я накладываю образы и получаю результат. Я практически не считаю, — объяснил свое умение Дмитрий.

В ДЕТСТВЕ НЕ ОТЛИЧАЛСЯ ПАМЯТЬЮ И УЧИЛСЯ НА ТРОЙКИ

Победитель признался, что в детстве никогда не отличался хорошей памятью и учился на тройки. Но все изменилось, когда он пришел в институт на машиностроительный факультет. Дмитрий дал волю абстрактному мышлению и стал участвовать в олимпиадах. А уже после вуза увлекся ментальной арифметикой и придумал собственный алгоритм для устного счета огромных чисел.

— Конечно, это чудо! И главное чудо в том, что мы все умеет это делать, но почему-то не делаем. Такая способность не связана с интеллектом. Феноменальный счет известен давно, а среди феноменальных счетчиков есть гении и простые люди. Наш мозг настолько мощнее любых компьютеров, что способен выполнять любой счет. Только мы не умеем это проявлять, — прокомментировал выступление победителя шоу доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой общей психологии факультета психологии СПбГУ Виктор Аллахвердов.

ВЫИГРАННЫЙ МИЛЛИОН ПОТРАТИТ НА КНИГУ

Выигранный миллион Дмитрий решил потратить на издание книги, в которой объяснит свою методику счета. А еще обещает запустить собственный обучающий курс.

— Надеюсь, моя система счета когда-нибудь перевернет привычный математический мир, — замечает Борисов.

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