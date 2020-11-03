«Мою машину просто раскурочило»: челябинка рассказала, как пережила взрыв кислородной станции в больнице

На месте магнитолы все смято

Челябинка Светлана (имя изменено по просьбе героини, — прим. автора) с семьей живут в общежитии рядом с ГКБ №2, в которой в субботу 31 октября 2020 взорвалась кислородная станция. Девушка была на работе, а вот ее супруг и дети — дома. В квартире выбило окна, а две машины сильно пострадали. Что пришлось пережить семье — Татьяна рассказала КП-Челябинск.

Машина не на ходу. Фото предоставлено героем

За 10 минут до взрыва — в 11:24 — Светлана ушла на работу в третий корпус ЮУрГУ, который находится напротив ГКБ №2.

— Пожарные в это время тушили начавшийся пожар. Он был слабенький. Я подумала еще: доигралась больничка, ну ничего, дымит немного, сейчас потушат. Когда переходила дорогу, увидела, что съезжается много пожарных. Мелькнула мысль, что если рванет? Внутренний голос меня успокоил — все будет хорошо. Но мужу я позвонила, сказала, что горит ковидник, едет много пожарных и … (глупая я) предложила показать двухлетнему сыну машины с мигалками, — рассказывает Светлана. — Хорошо, что муж этого не сделал. Зато сам пошел смотреть на балкон и снять для родственников «исторические» кадры.

По словам Светланы, супруг с детьми собирались на прогулку. И если бы не задержались, то непонятно чем бы все кончилось. В 11:30 прозвенел звонок на занятия в университете. Светлана уже шла к студентам, когда встретила на кафедре соседа по лестничной площадке и рассказала, что во дворе тушат бочку.

У иномарки не было каско. Фото предоставлено героем

— Он еще посмеялся, мол, бочка странная, вечно шипит, ничего удивительного, что загорелась. И тут бабахнуло. Примерно с такой же силой, как и при метеорите в 2013 году. Первая мысль: «Я тут, а там дети». Подбежала к окну, из которого виден дом. Больше всего я боялась увидеть руины. Дом на месте, а вот в окне детской комнаты — черная дыра. Что если сын, как обычно попросил взять его на руки и посмотреть на машинки?! Звоню мужу, он не берет трубку. Звоню дочери, она отвечает: «Нам страшно! Тут так бахнуло! Папа пошел вниз». Я попросила ее одеть брата, собрать вещи и выходить из дома. И тут звонит муж: «Твоя машина горит», — вспоминает Светлана.

Светлана отменила пару и побежала домой. Муж с наспех одетыми детьми стоял у торца дома 82Б, дочь плакала, сын ничего не понимал.

Остекление балкона - вдребезги. Фото предоставлено автором

— Потом посмотрела на дом. Тушили окна и балконы, выходящие на парк. В том числе и наш. Я не могла понять, дошел ли до балкона огонь. Но какая теперь разница, если что сгорело, его не восстановишь. Потом я подошла к машине и обомлела. В нее прилетели части взорвавшейся станции. И моя машина стала иллюстрацией события во многих репортажах. Поразила полностью выгоревшая магнитола, оторванное зеркало... Я поняла, что это все. Под замену. Нас успокаивали, говорили, что все возместят, только подайте заявление и пригласите независимого эксперта, — с горечью рассказывает Светлана.

Во дворе дома у семьи стояло две машины VW Polo и Lada Largus, у которой пострадал кузов, горела задняя дверь, выбито два стекла. Эта машина на ходу, но пока не было экспертизы, стекла не вставить. Оба автомобиля были куплены не в кредит и не застрахованы по каско.

У Lada выбиты стекла, пострадали двери и кузов Фото: Валентина ВАГАНОВА

— Каско сейчас стоит дорого. Если покупать каждый год, получается, тратится полная стоимость машины даже для таких опытных водителей с безаварийным стажем больше 10 лет как мы. Пожалуй, после этого события буду покупать страховки от полной гибели машины, — говорит Светлана.

Но пострадало не только железо. В супруга прилетели осколки, когда он любопытствовал на балконе, ударной волной его забросило в квартиру, поэтому на виске была кровь. Он рассказал Светлане, что выбито стекло в детской комнате, вторую комнату от сильных повреждений спасло то, что он стоял в проеме балкона.

Само остекление балкона — вдребезги. Позже обнаружилось и покосившееся окно на кухне. В этот дом семья переехала только летом, и особых вложений в ремонт сделать не успела.

В квартире Светланы выбило окна и остекление балкона. Фото предоставлено героем

— Я увела дочь на запись концерта в кружке по вокалу — она этого ждала полгода из-за ковида и карантинов. Когда вернулась, начались допросы, составление протоколов, разъяснения, где забирать документы по машинам. Сообщили, что ситуацию с машинами взял под контроль проректор по АХЧ. Родственники позвонили и сказали, что окна обещали вставить за 2 дня, — добавляет женщина.

Домой Светлана попала около 16:00, собрала вещи для детей и увезла их к родителям. Воскресенье и понедельник семья общалась с прокурором, соцзащитой, следователем, освобождала балкон под покраску, выносила стекла. В понедельник вечером в квартире поставили окна, и супруги смогли ночевать дома.

— Хорошо, что мы живем высоко. Потому что на нижних этажах сгорело абсолютно все, — говорит Светлана. — Но главное — все живы!

Взрыв произошел утром 31 октября на территории ГКБ№ 2, на базе которой работает ковидный госпиталь. Очевидцы сняли момент пожара и взрыва на видео. Пришлось эвакуировать всех пациентов - 158 больных.

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