Челябинка взяла талон в поликлинику под № 690. И это только в регистратуру

Талон № 690. Фото: читатель КП-Челябинск.

Вечером в воскресенье у челябинской пенсионерки Натальи поднялась температура. Незадолго до этого в ее семье слегли невестка и сын — оба контактные по ковид. Так что самолечением женщина решила не заниматься, и с утра в понедельник начала звонить в поликлинику ГКБ № 8, чтобы оттуда к ней пришел участковый.

«ПО ТЕЛЕФОНУ ВРАЧА НЕ ВЫЗВАТЬ — НА ПРИЕМ ИДУ ЛИЧНО»

— Дозвониться пыталась полтора часа — безуспешно. В итоге вместе с невесткой и сыном, которым стало немного лучше, мы поехали на машине в саму поликлинику, — рассказывает Наталья.

На часах было около десяти утра.

Первое, что весьма удивило пенсионерку — температуру на входе никто не измерил. Пациенты свободно заходили в здание поликлиники и пробивали себе в терминале электронный талон.

— Мне достался талон под номером 690. Видимо, столько людей подошли к терминалу за это утро. Под этой этой цифрой на талоне стояла мелкая надпись: «перед вами еще 424 человека». И это только в регистратуру! — замечает Наталья.

Ждать свою очередь в здании поликлиники женщина не решилась — внутри сидело слишком много народа. Вместе с сыном она вернулась в автомобиль. И не зря. Очередь к регистратору подошла к часу дня, то есть спустя три часа ожидания.

— Талон к врачу неотложки мне дали на два часа. Я приготовилась просидеть в коридоре еще несколько часиков. Но на этот раз повезло. Прошла сразу, хотя после каждого пациента врач долго проветривал кабинет, — рассказывает Наталья.

Через неделю Наталье опять идти на прием. Но уже только от мысли, что ей придется опять занять очередь в регистратуру, женщине плохо.

ВРАЧИ ПРИНИМАЮТ ДО ПОСЛЕДНЕГО ПАЦИЕНТА

— В связи с ростом ОРВИ и продолжительной эпидемией коронавируса в поликлиниках ГКБ № 8 значительно увеличилось количество пациентов. Так как болеют не только челябинцы, но и сами врачи, регистраторы и медсестры, нам не хватает рабочих рук. Но мы стараемся обслужить всех обратившихся. Без медицинской помощи никто не остается, — заверила КП-Челябинск пресс-секретарь ГКБ № 8 Алена Климова.

По словам представителя клиники, острее всего нехватка врачей-терапевтов и регистраторов колл-центра, а также регистратуры. Руководству приходится снимать с приема узких специалистов и отправлять их по домам, на прием в неотложку. Бывают дни, когда медики ведут прием до 11 часов вечера.

— Ситуация непростая, тяжело всем. И мы просим челябинцев не ругать врачей, а напротив, подбодрить, — замечает Алена Климова.

Ранее власти Челябинской области заявили, что в такой ситуации сейчас находятся все поликлиники региона. Чтобы разгрузить скорую и терапевтов, неотложная помощь теперь работает круглосуточно, а с этой недели в поликлиниках региона приостановлены диспансеризация и профосмотр — всех врачей перебросили на работу с уже больными.

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