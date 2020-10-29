«Коронавирусная опупея»: челябинка опубликовала дневник, как ее лечили от ОРВИ

Коридоры поликлиники переполнены больными. Фото: Виктория Олиферчук.

Когда температура забегает за 38, голова кружится как на вертолете, штормит как после второго дня свадьбы, а во все двери стучится пандемия, пора забыть про работу и идти на больничный. Впрочем, отдохнуть не мечтайте. Вместо отдыха в теплой кровати — марафон по кабинетам родной поликлиники, а потом — по аптекам в поисках необходимых лекарств.

Челябинка Виктория Олиферчук все это испытала на собственном опыте. С разрешения автора публикуем ее рассказ, взятый из социальных сетей.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ: ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР В ДЕЙСТВИИ

Вот и до меня дошла очередь. Надеялась проскочить, не получилось. Кто-нибудь знает, как вызвать врача? До поликлиники не могу дозвониться с 8 утра. Все время занято, неотложка не отвечает. Попросила сходить сестру, так заявку не приняли — принимают только по телефону. Естественный отбор в действии: выжил — не выжил, как Бог даст и диспетчер на телефоне.

После обеда я все-таки прорвалась на прием ко врачу неотложки. Очередь на весь коридор не убывает. Примерно каждый четвертый не дожидался, уходил. От врача я вышла в начале девятого вечера, а в коридоре — полно людей. Медсестра сообщила, что будут принимать до последнего…

Талонов к врачу нет. Попасть на прием только в порядке живой очереди. Фото: Виктория Олиферчук

Конечно, часами сидеть в поликлинике, исходя соплями, кашлем, с жуткой головной болью совсем не айс. Но это лучше, чем трое суток ждать скорую в жутком стрессе от неизвестности. Теперь появилась определенность и надежда. Лекарств выписали целый ворох. Сказали ОРВИ, но прописали антибиотики.

ДЕНЬ ВТОРОЙ: ЕДИНСТВЕННЫЙ ПЛЮС

Слава богу! Теперь дома. Пью таблетки горстями. Голова болит жутко. Единственный плюс — хоть отосплюсь. Берегите себя. Не болейте!

На пятый день пропали запахи и вкусы. Фото: Виктория Олиферчук

ДЕНЬ ТРЕТИЙ: ТАЛОНОВ НЕТ ДАЖЕ НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ

У меня пропал голос. Иногда он возвращается, если его приманить горячим чаем с малиной и лимоном. Но ненадолго. Зато забрал с собой температуру. Это позволило безболезненно проникнуть в поликлинику. Зачем? За талончиком на прием к терапевту! Иначе в поликлинике Ленинского района не получается. Говорят, в Тракторозаводском врачи домой ходят и даже скорая ездит. Кто-то по вайберу вызывает. Вам повезло. У нас не так. До нас цивилизация не добралась.

Традиционно очередь через весь холл до дверей. Но талонов нет даже на следующую неделю. Говорят приходить в понедельник к дежурному в порядке живой очереди.

ДЕНЬ ПЯТЫЙ: МОЯ ОЧЕРЕДЬ ЗАРАЖАТЬ БЛИЗСИДЯЩИХ

На пятый день, как полагается, исчезло обоняние. И все стало понятно, без всяких тестов. Ощущения мерзопакостные. Жуешь и не чувствуешь что. Кладу три ложки сахара в чай, а не сладко. Кости, кстати, не ломает, но ломит зубы. Причем сразу все.

Скорую вызывать не стала. Пусть врачи помогают тяжелым. В понедельник все равно в поликлинику — моя очередь заражать близсидящих.

ДЕНЬ ШЕСТОЙ: МИР БЕЗ ЗАПАХОВ И ВКУСА

Мир без запахов и вкуса ужасен. Лимон, уксус, даже убойная звездочка, от которой прежде падала в обморок, сейчас не имеют ни вкуса, ни запаха. С другой стороны вывела интересную закономерность: есть не хочется. Совсем! Да здравствует лечебная сила голодания!

Человеку для поддержки штанов, при отсутствии бурной физической активности, нужно совсем немного еды. Заодно похудею. Это греет лучше несделанного теста на корону.

Домашняя скорая помощь: коты не отходят ни на минуту. Фото: Виктория Олиферчук

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ: ЗДОРОВЫЕ, БОЛЬНЫЕ, С КОРОНОЙ, БЕЗ…

Очередь в регистратуру в три загиба. Стоим. Талонов нет, но больничный продлить надо. А как попасть на прием? В порядке живой очереди. Стоим. Здоровые, больные, с короной, без, стоим плечом к плечу за здоровьем к врачу.

А в коридоре приткнуться негде — пятый час в поликлинике. Вышла медсестра:

— Кому больничный закрыть без осмотра? Что, так охота в очереди сидеть по 5 часов?

Сидим.

Наконец, свобода! Шесть часов жизни потрачено на куцый листик с назначением анализа на ковид. Осмотр был бегл и быстр. Правда, послушали легкие.

Домой! Поспать. Завтра очередная битва.

ДЕНЬ ДЕВЯТЫЙ: ЗА АНТИБИОТИКОМ — НА ДРУГОЙ КОНЕЦ ГОРОДА

Что такое не везет? Это если вы приговорены к ОКБ № 2. Вчера получила от доктора ценное указание: продолжать в том же духе. Но антибиотики у меня закончились.

— Так купите еще, — советует врач.

— А рецепт?

— У вас же есть старый.

Очередь ковидных в кабинет неотложки: 20 больных человек нос к носу. Фото: Виктория Олиферчук

Рецепт есть. Лекарства нет. В аптеках Ленинского: возьмите аналог. Правда, он стоит в три раза дороже. Я прошла пять аптек. В шестой, ура, нашла. Замечательная аптека «Живика», в ней есть лекарство, только мне его не дали, так как по этому рецепту я его уже покупала. Вот и отметка стоит.

Но лекарство я все-таки купила. Нашла в маленькой частной аптеке. Маленькие аптеки продадут вам хоть что. Им выживать надо. Правда, ехать пришлось на другой конец города. Но для бешеной собаки с ковидом сто верст не крюк.

ДЕНЬ ДЕСЯТЫЙ: БОРОТЬСЯ С СИТЕМОЙ БЕССМЫСЛЕННО

С утра иду в родную поликлинику сдавать мазок на ковид. Выходит врач собирать направления:

— У вас я брать не буду.

И бросает мне листок. Почему?

— При ОРВИ не беру. Все. Точка.

Иду в регистратуру. Опять стою час в очереди.

— Девушка, что мне делать? Вот направление на анализ, а у меня его не берут.

— Я откуда знаю? Идите к врачу, разбирайтесь. Или к заведующей.

— А талон?

— Какой талон? Талонов нет.

Ко врачу человек 70, к заведующей столько же... Я сдаюсь. Бороться с бюрократической системой бессмысленно и бесполезно. Последнее здоровье гробить.

ОДИННАДЦАТЫЙ ДЕНЬ: ГРАДУСНИКИ ПО 500 РУБЛЕЙ

Этот день я хотела провести в мире и согласии. Но грохнула градусник. Он у меня был ртутный, еще с совка остался. Поехала за новым. В аптеке фармацевт на меня смотрит, как на ненормальную: у нас таких нет.

Дайте, какие есть. — Никаких нет! Только инфракрасные. Ими по руке в общественных местах температуру измеряют и которые показывают, что угодно. — И что берут такие? — Нет. — А вы продаете? — Продаем.

В других аптеках предлагают электронные по 450-500 рублей за штуку. В десятой по счету нашла обычный. Правда, не ртутный, с безопасным аналогом за 300 рублей.

С остальным проблемы. Многих лекарств в аптеках нет, ну или почти нет. Остались только дорогие. Банальный витамин С, который прописывают при короне, подорожал в 5 раз. Народ ругается, но берет. Вот и я хапнула последние 11 штук, зажевала парочку, поставила градусник и ловлю последний кайф перед завтрашней встречей с любимой поликлиникой.

ДВЕНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ: «МОЖЕТ, ВСЕ ЖЕ ОСМОТРИТЕ?»

Перестала пить антибиотики — не могу больше! С утреца оказалось, что возвращается нюх. Манипуляции с кошачьими горшками обнаружили некое присутствие амбре. А моющее средство подтвердило опасения. Ура! Только почему-то действует пока выборочно: слышу исключительно синтетические запахи. Оно понятно, что они просто убойные по сравнению с натуральными. Впрочем, когда ребенок сунул копченую рыбу под нос, знакомый аромат все-таки достал до мозговых рецепторов. Теперь пора с больничного сваливать. На прием с 16 до 18. Опять в порядке живой очереди, но есть надежда, что это будет все-таки два, а не шесть тягостных часов.

И, правда, жутко повезло. Всего час с хвостиком, и заветная свобода маячит за закрытой дверью.

— Как себя чувствуете? Закрываем больничный?

Очередь на флюроографию. Фото: Виктория Олиферчук

Бормочу про температуру, вкус и нюх, точнее, их отсутствие, как и анализов.

— Вам же нет 65... Пневмонии нет..

— Доктор, может, вы меня все-таки осмотрите?

Скривилась от брезгливости.

— Если так хотите, сходите на флюорографию, а в понедельник на выписку. — Но снимок будет готов лишь на следующий день.

ПЯТНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ: ШТРАФНОЙ КРУГ

Наутро я отсидела с 8 до 12 в очереди на флюорографию, получила снимок. Потом была очередь к заведующему — закрыть больничный. Слава богу, тут просто собрали карточки.

И опять огромная толпа закрыть и поставить печать.

Наконец, домо-о-о-ой! По больничным коридорам отработано 9 часов. Заветный листик на руках.

Но вы думаете, что это конец истории? Как бы не так. Захожу на второй круг. А как вы хотели? Подработочку имеете? Для совместителей штрафной круг. Впрочем, сама виновата, надо было головой с температурой думать и сразу два просить.

Врачи принимают до последнего пациента. Фото: Виктория Олиферчук

Так что завтра опять предстоит собрать подписи заведующей и председателя врачебной комиссии — всего две очереди отстоять. И какая ерунда, что у меня завтра рабочий день.

ШЕСТНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ: ТОЛЬКО ПОДПИСЬ ПОСТАВИТЬ

И снова здравствуйте. Всего-то поставить подпись на больничном.

— Нам всем поставить подпись, — дружно кричит очередь всякому вновь приходящему, и он понимает, что враг не пройдет! Послушно бредет в конец очереди, теряющийся в поликлиничных дебрях. Опять сидим. И нет конца «ковидной опупее».

P.S. На этой неделе минздрав Челябинской области объявил о создании специальной комиссии, которая будет проверять работу поликлиник в период пандемии. Одной из первых чиновники обещают проверить челябинскую ОКБ №2.

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