Брать, нельзя ждать: пять причин купить квартиру в ипотеку в Челябинске

Эксперты рассказали КП-Челябинск, почему сейчас выгодно брать ипотеку в Челябинске Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Если вы давно планировали купить квартиру или разъехаться с родственниками, то настал тот самый момент. Все к одному: строятся интересные микрорайоны, государство продлило льготную ипотеку на новостройки, а цены на жилье еще не начали сильно расти. Эксперты рассказали КП-Челябинск, почему сейчас выгодно брать ипотеку в Челябинске.

ПРИЧИНА ПЕРВАЯ: СТРОЯТСЯ НОВЫЕ ПОСЕЛКИ И МИКРОРАЙОНЫ

В этом году горожане проявляют небывалый интерес к покупке недвижимости. Даже коронавирус не останавливает челябинцев, которые торопятся сменить жилье или уехать за город с помощью дешевой ипотеки и госпрограмм.

Александр Аверин, директор агентства недвижимости «Этажи» в Челябинске Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Как рассказал директор агентства недвижимости «Этажи» в Челябинске Александр Аверин, 80-85% случаев горожане покупают жилье на вторичном рынке.

— Популярностью пользуются и новостройки — есть много программ, которые стимулируют горожан покупать жилье. Самые востребованные квартиры на вторичном и первичном рынках, без учета элитного жилья, — одно-двухкомнатные в пределах 1,4-2 млн рублей, — сообщил Александр Аверин. — В этом году вдвое вырос спрос на покупку загородного жилья. Люди ощутили, насколько комфортно переживать самоизоляцию на своем участке.

В Челябинске и пригороде сегодня есть много микрорайонов и поселков, где можно выгодно купить жилье. Как сообщил руководитель группы реализации АО «ЮУ КЖСИ» Андрей Родионов, флагманом компании остается загородный поселок «Белый хутор», который находится на берегу Шершневского водохранилища.

— «Белый хутор» — это место для комфортной жизни: закрытая территория, контролируемый доступ в поселок, детский сад, в будущем появился школа. Мы продолжаем его благоустраивать и развивать. В следующем году у нас намечено строительство по меньшей мере двух новых домов, — пояснил Андрей Родионов.

Рядом с «Белом хутором» в 2020 году заканчивается строительство так называемой «президентской» деревни — поселок с индивидуальными жилыми домами, который начал возводиться к перенесенным саммитам ШОС и БРИКС. Тем, кто хочет еще большего уединения, «Южно-Уральская корпорация жилищного строительства» предлагает поселки «Жаворонки», «Южный».

ПРИЧИНА ВТОРАЯ: СТАВКИ ПО ИПОТЕКЕ УПАЛИ ДО МИНИМУМА

Больше половины челябинцев покупают жилье в ипотеку. Райффайзенбанк опросил жителей Челябинска и выяснил, что 77% горожан, планирующих покупку квартиры, думают о новостройке. Причем большинство — в ипотеку. Самый популярный первоначальный взнос — 10-15%.

— С июня мы зафиксировали резкий рост заявок на ипотеку как на новостройки, так и на вторичку. Сейчас выдачи Райффайзенбанка в Челябинске продолжают прирастать примерно по 20% месяц к месяцу, — комментирует руководитель направления по развитию розничного бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе Ирина Ярыгова.

Ирина Ярыгова, руководитель направления по развитию розничного бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе

Ничего удивительного. Эксперты сходятся во мнении: мы давно не видели такой низкой ключевой ставки, от которой и зависят процентные ставки по ипотеке. За последний год Банк России пересматривал ставку шесть раз — с 6,5% в октябре 2019 года до 4,25% в октябре 2020 года. Как сообщил начальник Уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов, средние ставки по ипотеке за год снизились на 2,3 п.п. до 7,4% в сентябре 2020 года. Ждать ли еще снижения ставок по ипотеке? Ирина Ярыгова предполагает, что избыток предложений со стороны банков вызовет пересмотр ставок на рынке, но ожидать снижения стоит не ранее следующего года.

Банки сегодня предлагают много ипотечных программ. Самая низкая ставка — 2,9% — по «Сельской ипотеке». Максимальная сумма кредита — 5 млн рублей, срок — до 25 лет, первоначальный взнос — от 10%. Кстати, под эту программу попадают квартиры в «Белом хуторе». До 31 декабря 2022 года действует «Семейная ипотека» — для семей, где родился второй и/или последующий ребенок. Ставка при соблюдении определенных условий в разных банках варьируется от 4,7% до 5%. Заем выдают на покупку жилья в новостройке: максимальная сумма — 6 млн рублей, срок — до 30 лет, первоначальный взнос — от 15%. По этой программе можно рефинансировать купленное ранее жилье.

— Кроме того, государство помогает многодетным семьям, предоставляя 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Учитывая, что есть материнский капитал, региональная выплата, в сумме помощь может достигать миллиона рублей. И это не считая компенсации подоходного налога», — объясняет Андрей Родионов.

Андрей Родионов, руководитель группы реализации АО «ЮУ КЖСИ» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Для покупки загородного жилья, где не всегда проходит сельская ипотека, работает программа «Загородный дом». Купить или построить дом можно под 8,9%, первоначальный взнос — не менее 25%, сумма от 300 тысяч рублей, срок — до 30 лет.

— У нас есть партнерские программы с банками. Например, мы можем предоставить дополнительную скидку на ставку по ипотеке на новостройку — либо на срок до момента сдачи дома, либо на весь срок кредита, — добавляет Андрей Родионов.

ПРИЧИНА ТРЕТЬЯ: ГОСУДАРСТВО ПРОДЛИЛО ПРОГРАММУ ЛЬГОТНОЙ ИПОТЕКИ

Но все-таки чаще всего челябинцы покупают жилье по льготной программе, которую чаще называют «Ипотека под 6,5%» или «Госпрограмма 2020». Из названия уже ясно, что кредит выдается максимум под 6,5%, а то и меньше — некоторые банки еще сильнее снижают ставку. Жилье по этой программе можно купить только в новостройке, но нет обязательный условий по составу семьи. Максимальный срок — 20 лет, первоначальный взнос — 20%, сумма для регионов — 6 млн рублей. Эту программу продлили до июля 2021 года.

— Льготная ипотека простимулировала покупку квартир в новостройках. Порядка 85% заявок на льготную ипотеку было одобрено. Мы рассматриваем запрос в течение одного дня, кредитное предложение от банка будет доступно в течение трех месяцев. Мы рады продлению программы и готовы к новому потоку обращений, — комментирует Ирина Ярыгова.

В мае Райффайзенбанк проводил исследование, чтобы выяснить, как повлияла госпрограмма на решение горожан о покупке жилья. Выяснилось, что для трети челябинцев снижение ставки в принце стало первой возможностью купить свое жилье. Для остальных — это шанс приобрести квартиру просторнее, в более престижном районе или с отделкой. Из тех, кто собирался приобретать жилье в кредит, 87% планируют сделать это по льготной ипотеке.

— Продление программы господдержки позволит спросу на новостройки сохраниться на высоком уровне. Однако ажиотажного всплеска уже не будет, — уверена Ирина Ярыгова.

А как быть с долевкой? Эксперты говорят, что не стоит бояться покупать квартиры на этапе строительства. С июля 2018 года действует механизм с использованием счетов эскроу, когда деньги покупателя хранятся на блокированном счете в определенном банке и застройщик получает их только после того, как сдаст дом. Если что-то идет не так — деньги возвращаются.

— Некоторая настороженность осталась, но большинство наших клиентов знают о эскроу. Это дополнительная мера защиты для людей. Я считаю, она хорошо повлияла на рынок, — добавляет Андрей Родионов.

ПРИЧИНА ЧЕТВЕРТАЯ: ЦЕНЫ НА КВАРТИРЫ РАСТУТ МЕДЛЕННО

Челябинск давно входит в рейтинг городов-миллионников с самыми низкими ценами на жилье. В 2020 году, по данным Челябинскстата, цена квадратного метра в Челябинске составила 35 016 рублей.

— Возьмем наших соседей по УрФО — Курганскую область. Область хоть и отстает по экономике, но жилье там дороже, — указывает Андрей Родионов.

По статистике Дом.рф цены на квартиры на первичном рынке в России за 9 месяцев 2020 года выросли на 7,4% с учетом инфляции. По словам Александра Аверина, в Челябинске рост составил порядка 10%.

Андрей Родионов, руководитель группы реализации АО «ЮУ КЖСИ» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Цены плавно идут вверх. В Челябинске подорожание еще не сильно заметно, но тренд наметился, — добавил Андрей Родионов. — Мы не меняли цены на готовое жилье в «Белом хуторе», свободных квартир там осталось немного, в наших строящихся домах в «50 мкр. «Парковый» стоимость средняя по рынку.

Как пояснил директор АН «Этажи» Александр Аверин, сыграли свою роль скачки на валютном рынке.

— Много денег ушло на фондовый рынок, в инвестиционные продукты. Ставки по депозитам сильно снизились. Люди ищут, когда пристроить деньги на более выгодных условиях. Недвижимость — один из инструментов, в которых чувствуется уверенность, — комментирует он.

Ирина Ярыгова добавляет, что, судя по исследования Райффайзенбанка, всего 10% рассматривают покупку квартиры как инвестиционное вложение. То есть планируют в дальнейшем сдавать квартиру, перепродать по более высокой цене или как минимум сохранить сбережения. Большинство же будут жить в квартире сами (70%), каждый пятый использует льготную ипотеку для покупки жилья для детей или родителей.

ПРИЧИНА ПЯТАЯ: ОФОРМЛЯТЬ ИПОТЕКУ СТАЛО ПРОЩЕ

Нередко покупатели при оформлении сталкиваются со сложностями. Банки сегодня, по словам Александра Аверина, очень внимательно проверяют клиентов.

— Из-за низких ставок по ипотеке растет и поток клиентов, не всегда надежных. Поэтому мы видим как рост заявок, так и рост отказов. Это, к слову, влияет на так называемый «пузырь» на рынке ипотеки, о котором так активно все говорят. Банки искусственно сдерживают приток некачественных займов, — поясняет эксперт.

Помочь с выбором ипотечного банка могут риелторы. Несмотря на примерно равные ставки, в банках разные условия оценки благонадежности заемщиков, условия и дополнительные издержки.

— Чаще всего клиент идет за ипотекой в банк, где получает зарплату. Но он не видит полноты картинки — того, что предлагают другие банки. И как раз здесь необходима экспертиза для клиента, чтобы показать и объяснить, как правильно выбирать для себя банк, — поясняет Александр Аверин.

Александр Аверин, директор агентства недвижимости «Этажи» в Челябинске Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Неоценимую помощь риелтор может оказать, если вы хотите поменять свою ипотечную квартиру на другую, или купить жилье, которое находится в залоге у банка. Покупатели к таким сделкам, как правило, относятся настороженно — слишком много нюансов и рисков.

— Мы проводим тщательную проверку всех документов, сопровождаем сделку на всех этапах. Кроме того, наша компания может выступить гарантом — мы погашаем заем сами, и к моменту передачи права собственности банк уже не претендует на жилье, — добавляет директор АН «Этажи» в Челябинске.

Отдельная история — страхование. Ипотечное страхование квлючает в себя три вида рисков: имущества, жизни заемщика и титула. Дополнительно можно застраховать отделку квартиры, бытовую технику, мебель, личные вещи и гражданскую ответственность перед соседями (на предмет залива, пожара или иного ущерба). Кроме того можно застраховать здоровье заемщика на случай получения травм, нахождения на больничном по причине болезни а также получения удаленной врачебной помощи по средством телемедицины.

— Как правило, в страховой компании значительно более гибко подходят к тарифной политике, на итоговую стоимость в значительной степени влияет: пол, возраст, характер и место работы, а также состояние здоровья, в случае если требуется предварительно обследование. В банках же как правило сделки совершаются «день в день», изучить все параметры сделки по застрахованному просто некогда и некому, с учетом того что всю работу делают сотрудники банка, а не профессиональные андеррайтеры страховой компании. Именно поэтому мы рекомендуем своим клиентам, перед заключением сделки, провести простой анализ рынка и сравнить условия страхования в банке и страховой компании, — комментирует ведущий специалист по ипотечному страхованию Южно-Уральский филиал ПАО САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» Сергей Антонов.

Александр Аверин уверен: обращение к специалистам сильно упрощает жизнь.

— Приведу свой собственный пример. Много лет назад я покупал квартиру сам. Примерно понимал, чего хочу, взял ипотеку, пришел к застройщику, мне показали жилье, и я за него заплатил. А уже позже стало понятно, что планировка совсем не та и требуются вложения. И ставка по ипотеке оказалась сильно высокой. Даже без учета этих процентов, я потерял больше 600 тысяч рублей, — рассказывает эксперт. — Если бы я обратился к специалисту, то он бы сразу понял, что мне подойдет, а что нет. Тем более услуги риелтора сегодня не превышают 2% от стоимости жилья.

Чем полезен риелтор? Во-первых, он легко может понять, какую квартиру вы хотите. Это как в магазине техники, где консультант всегда знает больше. Во-вторых, риелтор видит реальную цену квартиры, а не ту, которую хочет продавец и которую выставляет на сайтах с объявлениями. И третье — гарантия безопасности. Например, дополнительно ко всем проверкам компания «Этажи» дает сертификат, который гарантирует покупателю возврат всей суммы при потере права собственности на жилье.

Особенно актуальной в условиях пандемии стала возможность удаленного оформления ипотеки. Как рассказала Ирина Ярыгова, в большинстве своем заявки на ипотеку клиенты Райффайзенбанка отправляют через различные онлайн-каналы. Личный кабинет ипотечного заемщика на сайте банка интегрирован с порталом Госуслуг. 85% информации анкеты на ипотеку заполняется автоматически, поэтому клиенты выбирают этот формат. По факту сейчас нужно прийти в банк только один раз — для заключения сделки, всеми остальными документами можно обменяться в электронном виде.

— Мы провели опрос и выяснили, что каждый четвертый заемщик хотел бы провести ипотечную сделку полностью удаленно, а если в офисе — то желательно в течение часа. 25% заемщиков готовых онлайн провести такую ответственную сделку как ипотека — это очень хороший результат, это высокий уровень доверия. «Уверена, что мы увидим рост этой доли 40% уже буквально в следующие несколько лет», — говорит Ирина Ярыгова. — За час сделку в банке мы уже проводим, обычно она длится дольше, если у покупателя с продавцом остаются к друг другу вопросы. Мы планируем внедрить услугу по электронной регистрации закладной, клиенту не придется ехать в Росреестр, это тоже ускорит весь процесс.

Сегодня созданы все условия для того, чтобы улучшить свои жилищные условия. Главное, уточняют эксперты КП-Челябинск, грамотно оценить свои силы и возможности семейного бюджета.

Агентство недвижимости «Этажи» в Челябинске:

г. Челябинск, ул. Труда, 160;

тел. +7 (351) 250-17-50, 8 (800) 100-86-96;

chel.etagi.com.

АО «ЮУ КЖСИ»:

г. Челябинск, пл. МОПРа, 8-а;

тел. +7 (351) 245-60-60;

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АО «Райффайзенбанк»:

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