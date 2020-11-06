Из этих трех автовокзалов в Челябинске к февралю 2021 года останутся только два. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился полностью перенести автовокзал «Центральный» рядом с дворцом спорта «Юность». Транспортные потоки чиновники планируют распределись между «Северными воротами» на Свердловском тракте, и «Южными воротами» у торгового комплекса «Синегорье». То, о чем жители просили много лет, планируется сделать к февралю 2021 года. Как выглядят сейчас автостанции, показываем в репортаже фотокорреспондента КП-Челябинск Валерия Звонарева.

Автовокзал «Центральный» у ДС «Юность»

С этого автовокзала пассажиры пока могут уехать на 75 междугородних, 29 межрегиональных и семи международных маршрутах. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Но скоро все изменится. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Уже с сегодняшнего дня чиновники начнут решать вопросы по разведению пассажиропотоков. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Их перераспределят между автовокзалами «Северные ворота» и «Южные ворота». Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Полностью работа по переносу автовокзала должна быть завершена к февралю 2021 года. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер решил перенести автовокзал от ДС «Юность», опираясь на мнение южноуральцев. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Люди посчитали, что в автовокзале «Центральный» нет необходимости. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Мнение о переносе автовокзала люди высказывали на портале «Активный житель 74», — напомнили в пресс-службе правительства Челябинской области. — За его перенос проголосовали 73,31% участников.

В пользу этого решения говорит и ряд других факторов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Чиновники считают, что решение позволит разгрузить автомобильный поток в центре Челябинска. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Также, по мнению властей, перенос автовокзала положительно повлияет на экологическую обстановку в городе. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Северные ворота» (поворот на ЧМЗ)

Какие именно направления добавят автовокзалу «Северные ворота», пока неизвестно. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Но на платформах точно станет многолюднее. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А пока все спокойно. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Без столпотворения обходится и в зале ожидания. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Пассажирам не приходится долго стоять в очереди за билетами. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Южные ворота» (ТК «Синегорье»)

Прибавится пассажиров и транспорта и на автовокзале «Южные ворота». Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Совсем скоро чиновники решат, по каким направлениям можно будет уехать с расположенной у ТК «Синегорье» станции. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А как вам такое решение? Делитесь в комментариях.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru