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Общество

Когда перенесут вокзал возле «Юности» в Челябинске: показываем, что творится сейчас на автостанциях

В 20 картинках показываем, как выглядят автостанции
Ольга СЕМЕНЮК
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Из этих трех автовокзалов в Челябинске к февралю 2021 года останутся только два.

Из этих трех автовокзалов в Челябинске к февралю 2021 года останутся только два.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился полностью перенести автовокзал «Центральный» рядом с дворцом спорта «Юность». Транспортные потоки чиновники планируют распределись между «Северными воротами» на Свердловском тракте, и «Южными воротами» у торгового комплекса «Синегорье». То, о чем жители просили много лет, планируется сделать к февралю 2021 года. Как выглядят сейчас автостанции, показываем в репортаже фотокорреспондента КП-Челябинск Валерия Звонарева.

Автовокзал «Центральный» у ДС «Юность»

С этого автовокзала пассажиры пока могут уехать на 75 междугородних, 29 межрегиональных и семи международных маршрутах.

С этого автовокзала пассажиры пока могут уехать на 75 междугородних, 29 межрегиональных и семи международных маршрутах.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Но скоро все изменится.

Но скоро все изменится.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Уже с сегодняшнего дня чиновники начнут решать вопросы по разведению пассажиропотоков.

Уже с сегодняшнего дня чиновники начнут решать вопросы по разведению пассажиропотоков.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Их перераспределят между автовокзалами «Северные ворота» и «Южные ворота».

Их перераспределят между автовокзалами «Северные ворота» и «Южные ворота».

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Полностью работа по переносу автовокзала должна быть завершена к февралю 2021 года.

Полностью работа по переносу автовокзала должна быть завершена к февралю 2021 года.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер решил перенести автовокзал от ДС «Юность», опираясь на мнение южноуральцев.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер решил перенести автовокзал от ДС «Юность», опираясь на мнение южноуральцев.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Люди посчитали, что в автовокзале «Центральный» нет необходимости.

Люди посчитали, что в автовокзале «Центральный» нет необходимости.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Мнение о переносе автовокзала люди высказывали на портале «Активный житель 74», — напомнили в пресс-службе правительства Челябинской области. — За его перенос проголосовали 73,31% участников.

В пользу этого решения говорит и ряд других факторов.

В пользу этого решения говорит и ряд других факторов.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Чиновники считают, что решение позволит разгрузить автомобильный поток в центре Челябинска.

Чиновники считают, что решение позволит разгрузить автомобильный поток в центре Челябинска.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Также, по мнению властей, перенос автовокзала положительно повлияет на экологическую обстановку в городе.

Также, по мнению властей, перенос автовокзала положительно повлияет на экологическую обстановку в городе.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Северные ворота» (поворот на ЧМЗ)

Какие именно направления добавят автовокзалу «Северные ворота», пока неизвестно.

Какие именно направления добавят автовокзалу «Северные ворота», пока неизвестно.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Но на платформах точно станет многолюднее.

Но на платформах точно станет многолюднее.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А пока все спокойно.

А пока все спокойно.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Без столпотворения обходится и в зале ожидания.

Без столпотворения обходится и в зале ожидания.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Пассажирам не приходится долго стоять в очереди за билетами.

Пассажирам не приходится долго стоять в очереди за билетами.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Южные ворота» (ТК «Синегорье»)

Прибавится пассажиров и транспорта и на автовокзале «Южные ворота».

Прибавится пассажиров и транспорта и на автовокзале «Южные ворота».

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Совсем скоро чиновники решат, по каким направлениям можно будет уехать с расположенной у ТК «Синегорье» станции.

Совсем скоро чиновники решат, по каким направлениям можно будет уехать с расположенной у ТК «Синегорье» станции.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А как вам такое решение? Делитесь в комментариях.

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Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯПеренос автовокзала в Челябинске

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