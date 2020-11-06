Из этих трех автовокзалов в Челябинске к февралю 2021 года останутся только два.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился полностью перенести автовокзал «Центральный» рядом с дворцом спорта «Юность». Транспортные потоки чиновники планируют распределись между «Северными воротами» на Свердловском тракте, и «Южными воротами» у торгового комплекса «Синегорье». То, о чем жители просили много лет, планируется сделать к февралю 2021 года. Как выглядят сейчас автостанции, показываем в репортаже фотокорреспондента КП-Челябинск Валерия Звонарева.
Автовокзал «Центральный» у ДС «Юность»
С этого автовокзала пассажиры пока могут уехать на 75 междугородних, 29 межрегиональных и семи международных маршрутах.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Но скоро все изменится.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Уже с сегодняшнего дня чиновники начнут решать вопросы по разведению пассажиропотоков.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Их перераспределят между автовокзалами «Северные ворота» и «Южные ворота».
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Полностью работа по переносу автовокзала должна быть завершена к февралю 2021 года.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер решил перенести автовокзал от ДС «Юность», опираясь на мнение южноуральцев.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Люди посчитали, что в автовокзале «Центральный» нет необходимости.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
— Мнение о переносе автовокзала люди высказывали на портале «Активный житель 74», — напомнили в пресс-службе правительства Челябинской области. — За его перенос проголосовали 73,31% участников.
В пользу этого решения говорит и ряд других факторов.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Чиновники считают, что решение позволит разгрузить автомобильный поток в центре Челябинска.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Также, по мнению властей, перенос автовокзала положительно повлияет на экологическую обстановку в городе.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
«Северные ворота» (поворот на ЧМЗ)
Какие именно направления добавят автовокзалу «Северные ворота», пока неизвестно.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Но на платформах точно станет многолюднее.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
А пока все спокойно.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Без столпотворения обходится и в зале ожидания.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Пассажирам не приходится долго стоять в очереди за билетами.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
«Южные ворота» (ТК «Синегорье»)
Прибавится пассажиров и транспорта и на автовокзале «Южные ворота».
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Совсем скоро чиновники решат, по каким направлениям можно будет уехать с расположенной у ТК «Синегорье» станции.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
А как вам такое решение? Делитесь в комментариях.
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