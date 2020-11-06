В Челябинске от Дворца спорта «Юность» перенесут автовокзал

Странное соседство спорткомплекса и автостанции скоро прекратится. Ура! Фото: Андрей АБРАМОВ

В феврале 2021 года в Челябинске перестанет работать автовокзал около дворца спорта «Юность». Важное решение принял губернатор Алексей Текслер, о чем сообщил на своей официальной странице в социальной сети Инстаграм.

Как сообщает пресс-служба главы региона, распоряжение о переносе автовокзала «Центральный» подписано. Транспортные потоки будут перераспределены между автовокзалами «Северные ворота» и «Южные ворота».

Странное соседство транспортного узла и спортивного объекта будет ликвидировано на основе мнения южноуральцев. На платформе электронного голосования «Активный горожанин 74» 73,31% челябинцев отметили, что в автовокзале около ДС «Юность» нет необходимости.

Перенос автовокзала решит проблему автомобильного перегруза центра города. Кроме того, чище станет воздух.

Как сообщает миндортранс региона, перенос займет несколько месяцев. Сейчас решаются оргвопросы. Автовокзал у ДС «Юность» принимает 75 межмуниципальных, 29 межрегиональных и семи международных маршрутов, все они будут перераспределены между автовокзалами «Северные ворота» и «Южные ворота».