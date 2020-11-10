Зеленый контейнер регулярно пополняется масками и перчатками. Фото: Валентина ВАГАНОВА

После введения масочного режима на улицах Челябинска прибавилось мусора. Средства защиты валяются на тротуарах, на газонах — повсюду. Хотя относятся к отходам класса Б — представляющим угрозу! Их нужно хотя бы доносить до урны. А в идеале, следует утилизировать правильно, чтобы не разносить заразу.

В городе появились первые контейнеры «у дома» для сбора масок и перчаток на утилизацию. Их поставила компания «Лента» в своих магазинах. Один из таких зеленых боксов стоит на входе в магазин по адресу Братьев Кашириных, 75.

Такие контейнеры появились в магазинах сети по всей стране. Фото: Валентина ВАГАНОВА

КП-Челябинск попыталась узнать в компании, как и где будут утилизировать собранные отходы. Поскольку утилизация масок — дело непростое. Как правило, сначала их обеззараживают, а затем захоранивают на полигоне или сжигают в специальной установке. К тому же, челябинцы помнят, когда в городе появились первые контейнеры для раздельного сбора мусора, отдельно собранные отходы коммунальщики все равно скидывали в общий бак.

— Контейнеры стоят у нас во всех магазинах, по всей России. У нас заключен договор с компанией, которая занимается вывозом ТБО, и дальше все вопросы через нее решаются, — ответил региональный директор компании «Лента» Владислав Попов.

Рассказать про процесс утилизации и какая фирма им занимается, Владислав не смог, поскольку, по его словам, не углублялся в вопрос. Пообещал адресовать наши вопросы в пресс-службу компании. Пока ответа редакция не получила.

Посетители магазина бросают в контейнер и другой мусор, не задумываясь, что потом это все придется перебирать и сортировать. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Место, куда можно сдавать маски у челябинцев появилось. Но можно ли складировать их дома в пакете, как пластиковые бутылки или картон, чтобы не ходить каждый раз в магазин. Специалисты отвечают — можно, но тогда следует «обезвредить» их антисептиком, тем более если вы болеете. И вообще обеззараживать маску после больного рекомендуется каждый раз, перед тем, как отправить ее в урну.

— Если человек здоров, то можно обойтись без специальных методов утилизации. Если человек болен респираторной инфекцией, тогда лучше обработать маску аэрозольным антисептиком, убрать в полиэтиленовый пакет и плотно завязать его. Но это если речь идет о бытовых условиях, в медицинских организациях маски утилизируются в соответствии с классом, это совсем другая история, — объяснила Ирина Исакова, заведующая отделом организации проведения мероприятий в области гигиенического обучения и воспитания областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

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