«Это уже бактериологическая опасность»: как спасти Челябинск от выброшенных медицинских масок

Маски нужно носить в общественных местах. Хорошо, что перчатки не обязательны — только представьте, сколько было бы мусора Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске и области действует масочный режим. Как известно одноразовая маска «живет» два часа, после чего отправляется в мусорку. И хорошо, если в урну. Нередко безответственные граждане кидают защитные средства куда попало.

В Сети уже начали появляться кадры, как из морей вылавливают сотни медицинских масок.

Типичный челябинский двор Фото: Ирина ФАДЮШИНА

— Это полимерное изделие. Сколько оно будет гнить, никто не знает. Ни одно полимерное изделие, ни один пластиковый пакет, который когда-либо был создан человеком, до сих пор не перегнил, не разложился, до сих пор с ним ничего не произошло, — отмечает экоактивист Дмитрий Закарлюкин.

Дмитрий известен в Челябинске своими проектами по раздельному сбору мусора и его переработке, такими как «Вещеворот» и «Разделяйка». В эфире радио «Комсомольская правда» (95,3 FM) мы поговорили о переработке медицинских масок.

Дмитрий Закарлюкин — автор проектов «Вещеворот» и «Разделяйка» Фото: Андрей АБРАМОВ

— Нетканый материал, из которого делается маска, называется «спанбонд» — это полипропиленовая основа. Чисто гипотетически из нее можно сделать ограничительные столбики, пластиковые лавочки, стаканчики для кофе или лежачих полицейских. Недавно мы поставили мусорную корзину, которую сделали полностью из переработанного пластика. И это как раз тот пластик, который мы собираем на акциях здесь в городе.

НУЖНЫ РАЗРЕШЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИОННЫЕ СБОРЫ

Однако, в отличие от тех же пластиковых бутылок, медицинские маски являются отходами класса Б. то есть представляют определенную угрозу.

— Класс Б означает, что происходит контакт с органикой человека, на масках остаются слюни и другие выделения, и действительно они могут быть потенциально опасны, потому что там размножаются вирусы и различные бактерии, — отмечает Дмитрий. — К счастью, коронавирусный штамм живет относительно недолго. Но могут быть и другие более живучие микроорганизмы, которые, попадая на свалку, начинают развиваться в благоприятных условиях. Это уже бактериологическая опасность.

Носить маску нужно не более двух часов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

То есть перед тем, как отправиться в корзину, маска должна быть «обезврежена» горячим паром или дезраствором. Кроме того, на утилизацию должны дать добро Роспотребнадзор и Минздрав.

— Одноразовые маски появились массово: они есть везде, все их используют. Правительство нам говорит: «Ребята, в целях обеспечения вашей безопасности мы вводим масочный режим». Но как их утилизировать? Было бы неплохо создать централизованное место, куда можно было сдавать маски. Этот вопрос в первую очередь должен решать эпидемиологический центр, — говорит экоактивист.

Еще один важный момент, переработка — дело затратное и в данном случае может не окупиться, поэтому общественники вряд ли смогут взяться за такой проект. В идеале — ввести утилизационный сбор. Но это приведет к удорожанию масок.

«НАС СПАСЕТ МНОГОРАЗОВОСТЬ»

— Переработка не спасет мир, — вдруг заявил Дмитрий Закарлюкин. — Потому что на переработка тот же технологический процесс с определенным воздействием на окружающую среду. Нас спасет многоразовость.

Многоразовые тканевые маски из натуральных материалов не только прослужат долго, но и не принесут вред природе. Также экоактивисты предлагают использовать многоразовые бахилы и сумки из ткани вместо пакетов.

Многоразовые маски: модно и экологично Фото: Валентина ВАГАНОВА

Ранее «Комсомолка» делала подборку, где купить многоразовые маски. А замминистра здравоохранения региона Евгений Ванин рекомендовал делать маски сами.

— Давайте поднимем наши запасы марли дома, посмотрим в Интернете, как пошить маску. Это и занятие для ребенка, увлекательная игротерапия. На маске можно вышивку сделать, — рассказал Евгений Ванин. — Для себя, мамы, бабушки. Почему нет? Хороший семейный вечер получится.

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