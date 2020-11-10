Талон брать не надо: в поликлинике Челябинска выделили отдельный вход для пациентов с температурой

У пациентов с температурой теперь отдельный вход. Фото: пресс-служба ГКБ № 8

На прошлой неделе челябинцы жаловались на гигантские очереди в ГКБ №8. Наша читательница Наталья взяла талон в поликлинику № 690. И это только в регистратуру! Женщина — контактная по ковид, и поскольку внутри сидело много народа, она вместе с сыном ждала очередь в машине. Но на этой неделе в поликлинике произошли изменения. Для пациентов с температурой здесь выделили отдельный вход и отдельные кабинеты.

— Для пациентов с температурой, самостоятельно обратившихся в медучреждение для первичного осмотра, выделены два отдельных входа и три кабинета приема врача. Данная перепланировка поликлиники рассчитана на разграничение потоков пациентов. То есть те пациенты, кто обратился в поликлинику для закрытия больничного листа, сдачи анализов, получения справок — не соприкоснутся с пациентами с температурой, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе ГКБ №8.

В больнице сделали указатели. Фото: пресс-служба ГКБ № 8

На входе дежурит администратор, который измеряет температуру входящих и распределяет их по потокам. В поликлинике уточнили, что пациентам с температурой не нужно брать талон в регистратуре. Их напрямую обслужит врач-терапевт в порядке живой очереди. Это, по задумке, должно сократить время нахождения пациентов в поликлинике.

Фото: пресс-служба ГКБ № 8

Но пока слабо верится, что очереди станут меньше. Подобная практика действует в поликлинике №1 на улице Российской. Здесь пациентов с температурой принимают в кабинете №4, вход в него с торца. Челябинцы жаловались в редакцию на гигантские очереди. Люди с температурой по несколько часов стояли на улице, потому что места в коридоре не хватало. Чтобы очередей было поменьше, в больнице тогда открыли второй кабинет.

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