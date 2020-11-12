Вузы не спешат полностью уходить на дистант Фото: google.com/maps

Несмотря на то, что вузы Москвы и Санкт-Петербурга обязали перейти на дистанционное обучение, в регионах такой переход носит лишь рекомендательный характер. Однако уже есть университет, студенты которого будут учиться из дома.

Первым вузом в Челябинской области, который решил перевести студентов на дистант, стал Южно-Уральский госуниверситет. С 16 ноября в стенах университета будут проводиться только те занятия, которые требуют специального лабораторного оборудования. Об этом сообщил проректор по учебной работе Андрей Радионов.

Он отметил, что такой формат уже согласован с Роспотребнадзором по Челябинской области. Дата выхода из онлайн-обучения пока не называется, она будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации в регионе.

Другой крупный вуз, Челябинский госуниверситет, пока не спешит переходить на дистант. Однако в университете готовы к такому решению, если вдруг мера станет необходимой.

— Технически и кадрово вуз к дистанционному обучению готов, — прокомментировали в пресс-службе университета. — В настоящий момент ЧелГУ прорабатывает вопрос по переводу университета в дистанционный формат обучения.

В вузе подчеркнули, что держат руку на пульсе и следят за информацией от оперативного штаба по коронавирусу.

Что касается Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, то в вузе занимаются дистанционно несколько групп студентов, в которых порог заболеваемости немного превышен, но это явление носит точечный характер. Поскольку педагогические вузы не подчиняются Министерству науки и высшего образования, решение перехода на дистант будет согласовываться с Минпросвещения и Роспотребнадзором.

— Пока университет работает в штатном режиме, — сообщили первый проректор ЮУрГГПУ Алексей Богачев. — На сегодняшний день 25 преподавателей находятся на больничном, еще 9 — ведут занятия дистанционно. К слову, в вузе работают более 900 преподавателей. Порог заболеваемости обучающихся — не более 10%, заболеваемость в группах отслеживается.

Крупнейший вуз Магнитогорска тоже пока не планирует отказываться от очного обучения студентов.

— Сейчас университет работает в штатном режиме с соблюдением всех санитарных требований. Переход на дистанционное обучение произойдет только в случае распоряжения губернатора Челябинской области и Роспотребнадзора, — сообщили в пресс-службе МГТУ им. Г.И. Носова.

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