В маске тепло, но вредно: врачи из Челябинска рассказали, как защищаться от коронавируса на улице

При минусовых температурах маски на улице лучше надевать только в многолюдных местах. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С наступлением холодов маски составили конкуренцию шарфам. Некоторые стали использовать их не только как барьер вирусам, но и как защиту от ветра и холода. Особенно тканевые. А другие стали их за это ругать — мол, на морозе маска быстро намокает, сделаешь себе только хуже. А что же самом деле? Вот что по этому поводу говорят врачи Челябинска.

В регионе действует масочные режим, но соблюдали его не все. С наступлением холодов «масочников» стало больше. Но не потому, что берегут здоровье — просто в ней теплее.

— В любом многолюдном месте, в помещении, маска нужна точно, а на улице, при минусовой температуре, носить ее не стоит. Потому что сейчас воздух увлажненный. Когда мы дышим через маску зимой на улице, мы вдыхаем свой же увлажненный воздух, он у нас не очищается, получается, маска создает эффект парника. Этим воздухом мы делаем организму хуже. Если человек даже минимально болен, он еще больше «загрязняет» себя. К тому же, может развиться гипоксия головного мозга из-за нехватки кислорода, — объясняет Ольга Гузь, заведующая терапевтическим отделением Челябинской областной клинической больницы № 2.

Однако медики отмечают, что и на улице возникают ситуации, когда людей много, а социальной дистанции никакой. В таком случае масочку лучше надеть.

— Одно дело, если вы гуляете в парке, где расстояние между посетителями достаточно большое, и риск попасть в это аэрозольное облако невысок, а другое дело, если, например, стоять на остановке, где транспорт ожидают много людей, и не всегда есть возможность быть на расстоянии полутора метров друг от друга, — говорит Ирина Исакова, заведующая отделом организации проведения мероприятий в области гигиенического обучения и воспитания областного центра медпрофилактики.

Специалист объясняет, если вы планируете прогулку за городом, где мало людей, то смысла надевать маску нет, спокойно наслаждайтесь свежим морозным воздухом.

— Но если все-таки вы находитесь в местах скопления людей: на пешеходных переходах, на остановках и т.д. — это другая ситуация, здесь нужно предохраняться. Потому что стоящий рядом человек может закашлять, чихнуть и распространить бактерии и вирусы, которые могут осесть в ваших дыхательных путях, — добавляет Ирина Исакова.

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Но если маска намокла, ее нужно немедленно заменить на сухую. Иначе вы создадите благоприятную среду для вируса. А вот разницы какую именно носить маску зимой — одноразовую или многоразовую — нет. И материал многоразовой маски тоже особо не имеет значения. Главное, чтобы она была четырехслойная, плотно прилегала к лицу, не вызывала дискомфорта. Предпочтительнее, конечно, маски из натуральных материалов, например, из хлопка.

Врачи напоминают, очень важно правильно снимать маску — за дужки, не касаясь внешней стороны, так как считается, что она уже заражена. Многоразовую — тоже. И не убирать грязную маску в карман, а побрызгать антисептиком, завернуть в пакет и выбросить. А многоразовую маску постирать при температуре не менее 60 градусов, прогладить или обработать парогенератором.

Сегодня, 16 ноября, глава Роспотребнадзора Анна Попова на симпозиуме заявила, что в Челябинской области обнаружили мутировавший вариант коронавируса. Подобная же аномалия выявлена еще в Санкт-Петербурге.

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