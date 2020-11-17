Глава Роспотребнадзора рассказала о новых мутациях коронавируса. Фото: скриншот видео с международного форума

Ученые обнаружили в Челябинской области митировавший вариант коронавируса. Об этом во вторник, 17 ноября, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— В изоляте, выделенном в Санкт-Петербурге и Челябинской области, обнаружена мутация А831V, для которой характерно снижение чувствительности к сыворотке реконсвалесцентов, содержащих антитела к коронавирусу, — рассказала Анна Попова на онлайн-симпозиуме «Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19». — Данная мутация в материале из других регионов не выявлялась.

Глава Роспотребнадзора рассказала также, что в России получает распространение вариант мутации вируса SARS-CoV-2 с мутацией М153T в белке S. Данная замена выявлена в девяти изолятах в Сибирском регионе, а с июля по август стала выявляться также и в Европейской части страны, в том числе в Челябинской области.

— То есть мы видим определенную специфичность для целого ряда субъектов РФ, — сказала Попова.

До этого мы писали, что в небольшом магазинчике на улице Братьев Кашириных в Челябинске на днях появилось объявление «Внимание!!! Вход только в маске. Covid 20». Табличка повеселила горожан, но мы задумались — ждет ли нас новая пандемия.

Тогда челябинские врачи заявили, что мутации — всего лишь не более 1% от генома и коронавирус не подвержен большим изменениям.

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