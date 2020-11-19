Экс-губернатор Челябинской области Петр Сумин, президент Владимир Путин и Геннадий Зданович в Аркаиме. Фото: заповедник Аркаим

Благодаря археологу Геннадию Здановичу, который скончался сегодня в коронавирусном госпитале, в Челябинской области появился такой бренд как «Аркаим» и весь мир узнал о древнем городе.

— Без Геннадия Борисовича заповедника Аркаим в таком виде, возможно, и не было бы. Его изучение протекало бы по-другому. Он очень много работал туристами, рассказывал об Аркаиме людям, далеким от археологии. Аркаим стал символом Челябинской области благодаря Здановичу, — отметила археолог Елена Куприянова.

В 80-е годы на месте Аркаима планировалось сделать водохранилище. Иными словами, территорию должны были затопить. По правилам, там место будущей стройки пригласили археологов. После того, как стало понятно, что ученые имеют дело с историческим памятником, Зданович отстоял территорию, хотя плотину уже начали строить.

Туда были привлечены лучше археологи, Аркаим посетители первые лица страны — президент Владимир Путин и Дмитрий Медведев, занимавший тогда должность главы администрации президента.

Публикуем отрывок из из диалога ученого и главы государства на месте раскопок:

— Каждый житель строил свой участок обороны, — пояснял профессор.

— То есть, — заинтересованно переспросил президент, — организация жилья тоже предполагала совместное обеспечение безопасности?

— Так и есть.

Перед смертью Геннадий Зданович работал над монографией об Аркаиме. На сайте заповедника он указан как заместитель директора по науке.

Отметим, что ученый выдержал огромный прессинг скептиков, которые постоянно ставили под сомнение ценность Аркаима, а потом ставили ему в вину развитие заповедника как некого «места силы» для неоязычников и экстрасенсов.

Ученые называют Здановича отцом челябинской археологии.

— Большинство археологов, которые сейчас работают — его ученики, либо ученики учеников. То есть до Геннадия Борисовича в Челябинске не было своей школы археологии как таковой, — отмечает Елена Куприянова.

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