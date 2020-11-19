Геннадию Здановичу было 82 года. Фото: заповедник «Аркаим»
Первооткрыватель Аркаима, замдиректора заповедника по науке Геннадий Зданович, который скончался в ковидном отделении, в последнее время работал удаленно. Где он мог подхватить заразу, остается только догадываться.
— Как возрастной сотрудник он работал на удаленке, находился дома. Сложно сказать, где он заболел, вокруг много людей: в транспорте, в магазине, — рассказал журналисту КП-Челябинск директор заповедника «Аркаима» Валерий Волик.
Геннадий Борисович почувствовал себя плохо в начале прошлой недели.
— У него поднялась температура, он обратился к врачам, у которых наблюдался. Его положили в ОКБ №3, проблем с госпитализацией не было, — отметил Валерий Волик.
Как сообщала ранее «Комсомолка», Геннадий Зданович был подключен к аппарату ИВЛ, врачи ввели его в искусственную кому. Сегодня днем у него остановилось сердце.
Несмотря на почетный возраст — 82 года — Геннадий Борисович активно занимался наукой. Он подготовил монографию об Аркаиме, летом выезжал на раскопки. Коллеги до последнего надеялись, что он поправится.
Что известно об археологе, читайте в нашем материале.
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